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Raja Shivaji Advance Booking: रितेश देशमुख की फिल्म बनेगी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर? एडवांस बुकिंग की रफ्तार देख ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैरान

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Raja Shivaji Advance Booking: रितेश देशमुख की फिल्म बनेगी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर? एडवांस बुकिंग की रफ्तार देख ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैरान

Raja Shivaji Box Office Prediction: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने एडवांस बुकिंग में गदर मचा दिया है. फिल्म ने अब तक 1 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है, जिसमें मराठी वर्जन का बोलबाला है. चलिए आगे जानते हैं कि फिल्म इस साल की ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 30, 2026, 08:12 AM IST

Raja Shivaji Advance Booking: रितेश देशमुख की फिल्म बनेगी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर? एडवांस बुकिंग की रफ्तार देख ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैरान
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भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म 'राजा शिवाजी' 1 मई 2026 यानी महाराष्ट्र दिवस को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच ऐसा क्रेज है कि एडवांस बुकिंग शुरू होते ही टिकटों की खिड़की पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

एडवांस बुकिंग में जबरदस्त उछाल

रिलीज से दो दिन पहले ही फिल्म ने शानदार आंकड़े दर्ज किए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए अब तक लगभग 1.11 करोड़ रुपये (ग्रॉस) का बिजनेस कर लिया है. यदि इसमें 'ब्लॉक सीटों' के आंकड़े भी जोड़ दिए जाएं, तो यह कलेक्शन 1.55 करोड़ रुपये के पार पहुँच चुका है.

मराठी वर्जन की भारी मांग

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह महाराष्ट्र में है. अब तक बिके कुल 43,000 से अधिक टिकटों में से अकेले मराठी वर्जन के लिए 40,000+ टिकट बिक चुके हैं. हिंदी वर्जन के लिए भी बुकिंग धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है और अब तक करीब 2,700 टिकट बिके हैं.

100 करोड़ का भारी-भरकम बजट

'राजा शिवाजी' मराठी सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है. लगभग 100 करोड़ रुपये के विशाल बजट में बनी इस फिल्म का पैमाना बेहद भव्य है. फिल्म में 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य और 'स्वराज्य' की स्थापना के संघर्ष को बड़े पर्दे पर जीवंत किया गया है.

फिल्म का रनटाइम: हिंदी और मराठी में अंतर

निर्देशक रितेश देशमुख ने एक अनोखा प्रयोग करते हुए दोनों वर्जन के रनटाइम को अलग रखा है.
मराठी वर्जन: 3 घंटे 15 मिनट (स्थानीय स्वाद और विस्तार के लिए).
हिंदी वर्जन: 3 घंटे 7 मिनट (कहानी को थोड़ा और क्रिस्प रखने के लिए).

सितारों से सजी है स्टारकास्ट

फिल्म में केवल रितेश ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज नजर आने वाले हैं:
संजय दत्त (अफजल खान के रोल में)
अभिषेक बच्चन (संभाजी शाहजी भोसले)
विद्या बालन (ताज़ुल मुख़द्दरात)
जेनेलिया देशमुख (रानी साईंबाई)
इनके अलावा भाग्यश्री, फरदीन खान, महेश मांजरेकर और सलमान खान (कैमियो) भी मुख्य आकर्षण होंगे.

क्या टूटेगा रिकॉर्ड?

फिल्म 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर रिलीज हो रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर इसके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है. पुणे, मुंबई और नासिक जैसे शहरों में फिल्म की बुकिंग 'हाउसफुल' होने की ओर अग्रसर है.
ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह से एडवांस बुकिंग ने पिछले 24 घंटों में 233% की उछाल मारी है, उसे देखते हुए फिल्म ओपनिंग डे पर डबल डिजिट (10 करोड़+) की शुरुआत कर सकती है.

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