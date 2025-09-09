राज-कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें, लुकआउट नोटिस जारी, 15 सितंबर को होगी राज कुंद्रा से पूछताछ

बॉलीवुड कपल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ EOW ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया है ताकि वे देश से बाहर न जा सकें. राज कुंद्रा को इस मामले में 15 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा. आइए जानते हैं पूरा मामला.

राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के खिलाफ लंबे समय से धोखाधड़ी का केस चल रहा है. इसी केस की सुनवाई के दौरान इकनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने उनके लिए LOC यानी लुक आउट सर्कुलर जारी किया है ताकि वे देश छोड़कर भाग न सकें और मामले की पूरी तरह से जांच हो सके. राज कुंद्रा को 15 सितंबर को NCLT के सामने पेश होना अनिवार्य है क्योंकि उन्हें पहले ही पूछताछ के लिए समन भेजा जा चुका है.

राज कुंद्रा से कैसे जुड़ा है मामला

लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर दीपक कोठारी ने जुहू पुलिस थाने में राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराई है. दीपक का आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने राज कुंद्रा की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में करीब 60.48 करोड़ रुपये निवेश किए थे. उनका दावा है कि राज और शिल्पा ने इस रकम को अपनी निजी जिंदगी के खर्चों में इस्तेमाल कर लिया.

राज कुंद्रा पर क्या हैं आरोप

राज कुंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने दीपक कोठारी के द्वारा निवेश किए गए 60.48 करोड़ रुपये अपनी पर्सनल लाइफ में खर्च कर दिए. कोठारी का कहना है कि राज ने उनसे यह पैसे बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए लिए थे. शुरुआत में राज ने पैसे लोन के रूप में लिए, लेकिन टैक्स और ब्याज से बचने के लिए इसे इन्वेस्टमेंट का नाम दे दिया.

शिल्पा शेट्टी ने 2016 में एक लिखित पर्सनल गारंटी भी दी थी, जिसमें कहा गया था कि तय तारीख पर निवेश की गई रकम 12% सालाना ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी. हालांकि अब तक पैसा वापस नहीं किया गया है. इसके अलावा, राज कुंद्रा और उनकी कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपये का इंसॉल्वेंसी केस भी चल रहा है.

शिकायतकर्ता का पक्ष क्या है?

दीपक कोठारी के वकील का कहना है शिल्पा और राज ने दीपक के साथ निवेश तो किया लेकिन छल से उनके पैसे अपने निजी जिंदगी में इस्तेमाल कर लिए गए है. दीपक खुद कंपनी के पार्टनर थे उन्हें इन्साफ और मामले की पूरी जांच होनी चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.