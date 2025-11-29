सीधे OTT पर रिलीज होगी राधिका आप्टे की सस्पेंस थ्रिलर 'साली मोहब्बत', जानें कब और कहां देख सकेंगे आप?

राधिका आप्टे की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'साली मोहब्बत' सीधे OTT पर आ रही है. टिस्का चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 12 दिसंबर से ZEE5 प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, जिसकी कहानी एक डबल मर्डर के इर्द-गिर्द घूमती है.

सीधा OTT पर आएगी राधिका आप्टे की सस्पेंस थ्रिलर 'साली मोहब्बत', 12 दिसंबर से ZEE5 पर होगी रिलीज

बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस राधिका आप्टे अपनी एक और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'साली मोहब्बत' के साथ दर्शकों के बीच आ रही हैं. यह फिल्म सिनेमाघरों को छोड़कर सीधे ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसका प्रीमियर अगले महीने होगा.

कब और कहां रिलीज होगी 'साली मोहब्बत'?

राधिका आप्टे स्टारर यह सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 12 दिसंबर से ZEE5 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी. अब दर्शक इस फिल्म को घर बैठे ही एन्जॉय कर सकेंगे.

फिल्म की कहानी और कास्ट

इस सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर फिल्म को अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा ने डायरेक्ट किया है. इसका निर्माण जियो स्टूडियोज और मनीष मल्होत्रा के स्टेज5 प्रोडक्शन ने किया है.'साली मोहब्बत' की कहानी एक छोटे शहर की महिला स्मिता (राधिका आप्टे) के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी में अचानक हुए एक डबल मर्डर के बाद स्मिता का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और वह कई परेशानियों में उलझ जाती है.

बात स्टार कास्ट की करें तो इस मूवी में राधिका आप्टे के अलावा, फिल्म में दिव्येंदु शर्मा, अनुराग कश्यप, अंशुमान पुष्कर, शरत सक्सेना और सौर्यसेनी मैत्री जैसे शानदार कलाकार शामिल हैं. फिल्म की कहानी दो टाइमलाइन पर आधारित है, जिसका क्लाइमेक्स दर्शकों को चौंका देगा.

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहना

यह फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहना हासिल कर चुकी है. इसे 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में दिखाया गया था, साथ ही शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी इसे खूब तारीफें मिली थीं. इस फिल्म की डिजिटल रिलीज़ को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.