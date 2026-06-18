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अरिजीत सिंह के बाद क्या प्रीतम भी छोड़ रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री? जानें वायरल खबर का सच

म्यूजिक कंपोजर प्रीतम के संन्यास लेने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं. अब सच सामने आ गया है, जानें क्या कंपोजर वाकई म्यूजिक इंडस्ट्री को अलविदा कह रहे हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 19, 2026, 12:02 AM IST

अरिजीत सिंह के बाद क्या प्रीतम भी छोड़ रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री? जानें वायरल खबर का सच
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म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों दिग्गज म्यूजिक कंपोजर प्रीतम के संन्यास लेने की चर्चाएं जोर-शोर से चल रही थीं. यह अटकलें तब शुरू हुईं जब प्रीतम ने अपने जन्मदिन पर एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया, जिसे लोगों ने उनके रिटायरमेंट से जोड़ दिया. हालांकि, अब इस खबर का सच सामने आ चुका है.

क्या है सच्चाई?

गौरतलब है कि मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने इसी साल जनवरी में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा की थी. इसके बाद प्रीतम के पोस्ट ने फैंस की चिंता बढ़ा दी थी. हालांकि, प्रीतम के करीबी सूत्रों ने 'एचटी' से बातचीत में साफ किया है कि कंपोजर म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं छोड़ रहे हैं. वह आगे भी अपना काम जारी रखेंगे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सूत्रों के अनुसार, प्रीतम ने अपनी पोस्ट में केवल यह व्यक्त किया था कि उनकी संगीत के अलावा अन्य चीजों में भी रुचि है, जिन्हें वे अब प्राथमिकता देना चाहते हैं. इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वे हमेशा के लिए संगीत की दुनिया से विदा ले रहे हैं.

प्रीतम ने पोस्ट में क्या कहा था?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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14 जून को अपने 55वें जन्मदिन पर फैंस का आभार जताते हुए प्रीतम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा था. उन्होंने इसमें उल्लेख किया कि वे अब कुछ नया करना चाहते हैं और उन चीजों को पूरा करना चाहते हैं जिन्हें उन्होंने लंबे समय से टाल रखा था. उन्होंने लिखा, "अब उस नए सफर पर निकलने का समय आ गया है, जिसे मैंने लंबे समय से टाल रखा था". इसी पोस्ट के बाद फैंस के बीच संन्यास की गलतफहमी पैदा हो गई थी.  

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