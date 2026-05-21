Premanand Maharaj के परम भक्त हैं ये बड़े-बड़े सितारे, नतमस्तक करने जाते रहते हैं वृंदावन; दर्शन के लिए करते हैं घंटों इंतजार

Premanand Maharaj Celebs Devotees: वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज के ज्ञान और भक्ति के दीवाने कई बॉलीवुड सितारे भी हैं. विराट-अनुष्का, शिल्पा शेट्टी और हेमा मालिनी जैसी हस्तियों ने महाराज जी से मिलकर जीवन का मार्गदर्शन लिया.

Premanand Maharaj Celebs Devotee List: राधा रानी के अनन्य भक्त श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. सोशल मीडिया के इस दौर में उनके सत्संग और विचारों के वीडियोज करोड़ों लोगों के मोबाइल तक रोज़ पहुंचते हैं. महाराज जी अपने बेहद सरल और स्पष्ट शब्दों में लोगों को जीवन जीने का सही तरीका और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं. उनके आध्यात्मिक ज्ञान का जादू सिर्फ आम जनता पर ही नहीं, बल्कि खेल जगत और बॉलीवुड के बड़े-बड़े दिग्गजों पर भी सिर चढ़कर बोल रहा है. आइए जानते हैं जब देश की नामचीन हस्तियां महाराज जी की कुटिया में आशीर्वाद लेने पहुंचीं, तो क्या हुआ.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से महाराज जी की खास बातचीत

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा जब अपनी बेटी वामिका के साथ प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे, तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ था. मुलाकात के दौरान महाराज जी ने विराट से एक बेहद गहरा सवाल पूछा कि, "क्या तुम (अंदर से) खुश हो?" इस पर विराट ने मुस्कुराते हुए 'हाँ' में सिर हिलाया. काफी देर तक चली इस आध्यात्मिक चर्चा के बाद दोनों के चेहरों पर एक अलग ही सुकून और संतुष्टि का भाव साफ देखा जा सकता था.

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का सालों लंबा इंतजार

मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा भी महाराज जी के विचारों से बेहद प्रभावित हैं. जब यह कपल वृंदावन में महाराज जी से मिलने पहुंचा, तो राज कुंद्रा ने अपने दिल की बात साझा की. उन्होंने बताया कि वह पिछले दो सालों से महाराज जी के प्रवचनों को लगातार सुन रहे हैं और उनके संदेशों को लोगों के साथ शेयर भी करते हैं. महाराज जी से प्रत्यक्ष मिलने के लिए उन्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ा था.

जब रैपर बादशाह और उनके भाई ने पूछे रिश्तों पर सवाल

अपनी धुनों पर पूरी दुनिया को नचाने वाले मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह भी अपने भाई के साथ प्रेमानंद जी की शरण में हाजिरी लगा चुके हैं. इस मुलाकात के दौरान बादशाह के भाई ने महाराज जी से सत्य की परिभाषा और सांसारिक रिश्तों के उतार-चढ़ाव को लेकर कुछ गंभीर सवाल पूछे थे, जिनका महाराज जी ने बेहद तार्किक और आध्यात्मिक जवाब दिया.

हेमा मालिनी को मिला राधा रानी का आशीर्वाद

बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी काफी समय से प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन की अभिलाषी थीं. जब वे महाराज जी के समक्ष पहुंचीं, तो उन्होंने अपना परिचय मथुरा की प्रत्याशी के रूप में दिया. महाराज जी ने बड़े स्नेह से उन्हें राधा रानी की चुनरी ओढ़ाई. जब हेमा मालिनी ने आगामी चुनाव में सफलता के लिए प्रार्थना की, तो महाराज जी ने 'राधे-राधे' कहते हुए उन्हें जीत का मंगल आशीर्वाद दिया.

पॉप सिंगर मीका सिंह ने गाया राधा नाम का भजन

जब मशहूर पॉप सिंगर मीका सिंह प्रेमानंद जी के सामने बैठे, तो महाराज जी ने उनसे कौतूहलवश पूछा कि "क्या कभी अपनी गायकी में राधा नाम गाया है?" इस पर मीका सिंह ने बेहद शालीनता से जवाब दिया, "आज थोड़ा कोशिश कर लेंगे." इसके बाद महाराज जी की प्रेरणा से मीका सिंह ने वहां उपस्थित होकर पूरे भक्ति भाव से राधा नाम का भजन भी गाया.

बच्चों के साथ पहुंचे गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी

टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कपल गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी भी अपने दोनों बच्चों के साथ वृंदावन की पावन भूमि पर गुरुदेव का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे. उन्होंने महाराज जी के चरणों में शीश नवाया और अपने करियर की सफलता, उन्नति तथा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए गुरुदेव से मंगलकामनाएं और मार्गदर्शन प्राप्त किया.

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