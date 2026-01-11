FacebookTwitterYoutubeInstagram
'यह सत्ता का दुरुपयोग किया गया' ,लैंड फॉर जॉब मामले में लालू के खिलाफ आरोप तय किए जाने बोले सुधाकर सिंह

हजार साल की चुनौतियों के बाद भी अडिग... सोमनाथ में 'शौर्य यात्रा' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का उद्घोष

Prashant Tamang के निधन से टूटा फैंस का दिल, मासूम बेटी का 'आई लव यू डैडी' वीडियो देख रो पड़ा पूरा देश

Dhurandhar BO Collection: 37वें दिन ₹1300 करोड़ के करीब पहुंचा 'धुरंधर' का कलेक्शन,'द राजा साब' भी नहीं रोक पाई रफ्तार

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर

8.3 IMDb रेटिंग और 1 घंटे 41 मिनट वाली वो फिल्म, जो बन गई हीरो की आखिरी मूवी; मौत के बाद रोया था पूरा देश

Prashant Tamang के निधन से टूटा फैंस का दिल, मासूम बेटी का 'आई लव यू डैडी' वीडियो देख रो पड़ा पूरा देश

Prashant Tamang Death: इंडियन आइडल 3 के विजेता प्रशांत तमांग के निधन ने संगीत जगत को शोक में डुबो दिया है. उनकी नन्ही बेटी का 'आई लव यू डैडी' कहता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 11, 2026, 02:30 PM IST

Prashant Tamang के निधन से टूटा फैंस का दिल, मासूम बेटी का 'आई लव यू डैडी' वीडियो देख रो पड़ा पूरा देश
Indian Idol 3 Winner Prashant Tamang Death: संगीत की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. 'इंडियन आइडल' सीजन 3 के विजेता और अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले गायक प्रशांत तमांग अब हमारे बीच नहीं रहे. उनके निधन की खबर ने न केवल उनके परिवार को बल्कि देशभर में उनके चाहने वालों को गहरा सदमा पहुंचाया है. इस दुख की घड़ी में उनकी मासूम बेटी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए.

संगीत जगत का एक चमकता सितारा बुझा

प्रशांत तमांग ने 'इंडियन आइडल 3' का खिताब जीतकर एक साधारण पुलिसकर्मी से सुपरस्टार बनने तक का सफर तय किया था. उनकी सादगी और आवाज ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया था. उनके अचानक चले जाने से संगीत उद्योग में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है, जिसे भरना नामुमकिन है. उनके सहकर्मियों और जजों ने उन्हें एक नेक दिल इंसान के रूप में याद किया है.

मासूम बेटी का वायरल वीडियो: 'आई लव यू डैडी'

प्रशांत की मौत के बाद उनकी छोटी बेटी का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो में वह मासूमियत से अपने पिता को 'आई लव यू डैडी' कहती नजर आ रही है. पिता और बेटी के बीच के इस अटूट प्यार को देखकर फैंस अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं. यह वीडियो अब प्रशांत की यादों का एक सबसे भावुक हिस्सा बन गया है.

निधन की खबर ने किया सबको स्तब्ध

प्रशांत तमांग की सेहत को लेकर पहले कभी ऐसी कोई गंभीर बात सामने नहीं आई थी, इसलिए उनके निधन की खबर ने सबको हैरान कर दिया है. फिल्म इंडस्ट्री और संगीत जगत के बड़े सितारों ने इस दुखद घड़ी में परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

सोशल मीडिया पर उमड़ा फैंस का दर्द

जैसे ही प्रशांत के निधन की खबर और उनकी बेटी का वीडियो वायरल हुआ, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर श्रद्धांजलियों का तांता लग गया. फैंस कमेंट्स में लिख रहे हैं कि "भगवान इस मासूम बच्ची को यह दुख सहने की शक्ति दे." लोग उनकी पुरानी परफॉर्मेंस के वीडियो शेयर कर उन्हें याद कर रहे हैं.

