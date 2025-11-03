Bigg Boss 19 से बाहर हुए Pranit More, क्या बेघर होने के बाद कॉमेडियन को मिलेगी सीक्रेट रूम में एंट्री?

Bigg Boss 19 Pranit More: 'बिग बॉस 19' से स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे का एविक्शन मेडिकल कारणों से हुआ है. शो के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, उन्हें डेंगू हो गया है. इसके लिए उन्हें बाहर लोकर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, तबीयत ठीक होने पर वह घर में सीक्रेट रूम के जरिए व

Pranit More Exit From Bigg Boss 19: सलमान खान का लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस 19'का लेटेस्ट एपिसोड इस हफ्ते काफी चर्चा में है. नेहल और बसीर के बाद, इस बार घर से स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे को बाहर कर दिया गया है. प्रणित का यह एविक्शन (बेदखली) फैंस के लिए काफी शॉकिंग रहा, और उनके घर से बाहर जाने पर दर्शकों ने दुख व्यक्त किया है. हालांकि, अब जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक यह उनका एविक्शन नहीं है, बल्कि मेडिकल कारणों से उन्हें शो से बाहर किया गया है. साथ ही, यह भी कहा जा रहा है कि वह जल्द ही सीक्रेट रूम में एंट्री कर सकते हैं.

स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती

खबरों की मानें तो 'बिग बॉस 19' के लेटेस्ट अपडेट में यह बात सामने आई है कि प्रणित मोरे की घर के अंदर तबीयत ठीक नहीं थी. उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाला गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, शो से बाहर आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें डेंगू होने की आशंका है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

क्या प्रणित मोरे की सीक्रेट रूम से हो सकती है वापसी?

शो से जुड़े एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि प्रणित का एविक्शन अस्थायी हो सकता है. सूत्र के मुताबिक, "प्रणित ठीक होने के बाद सीक्रेट रूम में जा सकते हैं. हालांकि, यह पूरी तरह से उनकी सेहत की कंडीशन पर निर्भर करता है." हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. फिलहाल, प्रणित शो का हिस्सा नहीं हैं. गौरतलब है कि इस हफ्ते घर का कैप्टन चुने जाने के ठीक बाद ही उनका एविक्शन हुआ है.

अशनूर-अभिषेक की गलती

प्रणित मोरे के नॉमिनेट होने की वजह भी खास थी. वह अशनूर और अभिषेक की गलती के कारण नॉमिनेट हुए थे. बीते हफ्ते अशनूर और अभिषेक लगातार बिना माइक के आपस में बातें कर रहे थे, जिसके लिए बिग बॉस ने उन्हें कई बार टोका भी, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया. इसके बाद बिग बॉस ने घरवालों को उनकी क्लिप दिखाई और कहा कि वे दोनों कंटेस्टेंट को सीधे तौर पर नॉमिनेट कर सकते हैं. कुछ सदस्यों ने नॉमिनेशन के लिए रजामंदी दी, तो कुछ ने एक और मौका देने की बात कही. इस पर घर के नए कैप्टन मृदुल तिवारी को फैसला लेने को कहा गया, लेकिन वह कोई फैसला नहीं ले पाए. कैप्टन के फैसला न ले पाने पर बिग बॉस ने सज़ा के तौर पर पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया था, जिसमें प्रणित भी शामिल थे.

