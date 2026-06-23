एक से ज्यादा वोटर ID कार्ड रखने के आरोप में जेल जाएंगे प्रकाश राज? कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

प्रकाश राज के खिलाफ बेंगलुरु कोर्ट ने एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप में गैर-जमानती वारंट जारी किया है. जानिए क्या है मामला और अब एक्टर की मुश्किलें क्यों बढ़ीं?

दक्षिण भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं. बेंगलुरु की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जिससे उनकी परेशानियाँ बढ़ गई हैं. मामला चुनाव नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है.

क्या है पूरा मामला?

आरोप है कि अभिनेता प्रकाश राज के पास चार अलग-अलग राज्यों के वोटर आईडी कार्ड हैं. यह विवाद 2019 में तब शुरू हुआ जब वकील दिलीप कुमार ने हलासूरू गेट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, प्रकाश राज कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत चार राज्यों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. चुनाव आयोग के स्पष्ट नियमों के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक एक से अधिक राज्यों में मतदाता कार्ड नहीं रख सकता. ऐसा करना कानूनन अपराध और नियमों का सीधा उल्लंघन है.

कोर्ट का सख्त रुख

शिकायतकर्ता दिलीप कुमार का कहना है कि पुलिस और चुनाव आयोग के पास शिकायत करने के बावजूद जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा. 48वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रकाश राज को दो बार समन भेजकर पेश होने का निर्देश दिया था. हालांकि, अभिनेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और वे कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसी गैरहाजिरी के चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है.

क्या प्रकाश राज को हो सकती है जेल?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रकाश राज अब भी कोर्ट की प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं, तो उनकी मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए भविष्य में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की पूरी संभावना है.

अपने करियर के मोर्चे पर, प्रकाश राज जल्द ही बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दृश्यम 3' में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरते नजर आएंगे. फिलहाल, फैंस और इंडस्ट्री की निगाहें इस कानूनी मामले के अगले अपडेट पर टिकी हैं.

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