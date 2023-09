Prabhas Viral Photo: 'बाहुबली' प्रभास का नया लुक देखकर हंसने लगे लोग, जानिए क्या निकली फिर सच्चाई

डीएनए हिंदी: Bollywood Gossip- बाहुबली फिल्म के बाद देश के हर हिस्से में पहचाने जाने लगे दक्षिण भारतीय स्टार प्रभास की बड़ी फैन फॉलोइंग है. फैंस उनका हर नया लुक देखने के लिए बेचैन रहते हैं. ऐसे में उनका एक ऐसा फोटो फैंस के सामने आया है, जो उन्हें करारा झटका दे गया है. दरअसल सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहे इस फोटो में लंबे-चौड़े खूबसूरत स्टार प्रभास बेहद डरावने लग रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि मानो वे किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं. एक फैन ने तो इस फोटो को देखकर उनकी तुलना चंबल के डकैत से कर डाली है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस फोटो की अब सच्चाई सामने आई है तो फैंस हंस भी रहे हैं और उसे जमकर शेयर भी कर रहे हैं.

रजनीकांत के साथ क्लिक की गई है फोटो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में प्रभास के साथ सुपरस्टार एक्टर रजनीकांत और एक अन्य दक्षिण भारतीय स्टार शिवाकुमार भी दिख रहे हैं. फोटो में दिख रहा है कि प्रभास रजनीकांत और शिवाकुमार के बीच में खड़े हैं. इस फोटो में प्रभास की कदकाठी बड़ी बेडौल सी लग रही है. पहली नजर में देखने पर ही वे बेहद भद्दे लग रहे हैं, इस फोटो पर फैंस ने कमेंट करते हुए सवाल किए हैं. एक यूजर ने लिखा, क्या हुआ प्रभास को? वे बेहद डरावने लग रहे हैं. एक ने कहा, चंबल का डकैत बन गए हो क्या?

What happened to ? He's looking horrible here 😰 pic.twitter.com/nnJYqDN3Jo