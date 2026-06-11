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पूजा हेगड़े vs मृणाल ठाकुर: वरुण धवन की को-स्टार्स में कौन ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ

Pooja Hegde vs Mrunal Thakur Networth: पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर में से कौन है ज्यादा अमीर? 'है जवानी तो इश्क होना है' की इन को-स्टार्स की नेटवर्थ, सैलरी और लाइफस्टाइल का पूरा तुलनात्मक ब्यौरा यहां जानें.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 11, 2026, 09:43 AM IST

पूजा हेगड़े vs मृणाल ठाकुर: वरुण धवन की को-स्टार्स में कौन ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ

Image Credit: AI, Social media

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Pooja Hegde vs Mrunal Thakur Net Worth: वरुण धवन की हालिया रिलीज फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' (5 जून 2026) इन दिनों चर्चा में है. फिल्म में वरुण धवन के साथ दो खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियां- पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर नजर आई हैं. फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब तक 47 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है.
लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे पर धूम मचाने वाली ये दोनों हसीनाएं असल जिंदगी में कमाई के मामले में कहां खड़ी हैं? आइए जानते हैं पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की नेटवर्थ और लाइफस्टाइल की पूरी तुलना.

पूजा हेगड़े: ग्लैमर और कमाई का पावरहाउस

पूजा हेगड़े लंबे समय से टॉलीवुड और बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूजा हेगड़े की कुल नेटवर्थ 45 से 60 करोड़ रुपये के बीच है. उनकी कमाई के मुख्य स्रोत फिल्में, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया कोलैबोरेशन हैं.
फिल्म फीस: पूजा एक फिल्म के लिए लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.
ब्रांड एंडोर्समेंट: एक ब्रांड शूट के लिए वह 35 से 40 लाख रुपये तक लेती हैं.
शानदार कार कलेक्शन: पूजा के गैराज में करीब 2 करोड़ की Porsche Cayenne, Audi Q7 और Jaguar जैसी लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं.
आलीशान घर: मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में पूजा का 3BHK फ्लैट है, जिसकी कीमत करीब 45 करोड़ रुपये बताई जाती है.

मृणाल ठाकुर हैं उभरता हुआ सितारा

मृणाल ठाकुर ने अपनी दमदार एक्टिंग से बहुत कम समय में एक अलग मुकाम हासिल किया है. लाइफस्टाइल एशिया और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृणाल की कुल नेटवर्थ 33 से 35 करोड़ रुपये है.
करियर और फीस: मृणाल अपनी फिल्मों के बजट और किरदार के हिसाब से फीस लेती हैं. वह फिल्मों के अलावा इवेंट अपीयरेंस और बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों से भी मोटी कमाई करती हैं.
लग्जरी कार कलेक्शन: मृणाल को भी कारों का बड़ा शौक है. उनके पास होंडा अकार्ड, टोयोटा फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज बेंज S-450 जैसी शानदार कारें हैं.
आलीशान घर: मृणाल ने मुंबई में अपनी मेहनत से दो सटे हुए अपार्टमेंट (Jodi Flats) खरीदे हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है.

कौन है ज्यादा अमीर?

अगर हम उपलब्ध आंकड़ों की तुलना करें, तो पूजा हेगड़े की नेटवर्थ मृणाल ठाकुर की तुलना में अधिक है. पूजा का करियर थोड़ा लंबा रहा है, जिसका असर उनकी संपत्ति और ब्रांड वैल्यू पर स्पष्ट रूप से दिखता है. हालांकि, मृणाल ठाकुर जिस रफ्तार से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, उससे उनकी नेटवर्थ में भविष्य में और तेजी आने की पूरी संभावना है.
दोनों अभिनेत्रियां अपनी एक्टिंग के दम पर न केवल फैंस का दिल जीत रही हैं, बल्कि सफलता के नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही हैं.

नोट: समय के साथ नेटवर्थ के इन आंकड़ों में बदलाव हो सकता है.

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