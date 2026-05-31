'मैं उस वक्त न्यूड..', फोटोशूट के दौरान Pooja Bhatt ने नहीं पहने थे कपड़े? एक्ट्रेस ने खुद बताई हकीकत

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Pooja Bhatt Old Photoshoot Controversy: पूजा भट्ट ने 90 के दशक के अपने चर्चित बॉडी-पेंट फोटोशूट पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि वह फोटोशूट विवाद के लिए नहीं था. उस दौरान उन्होंने कैसे फोटोशूट करवाया था, इस राज पर से भी पर्दा उठा दिया है.
90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री और फिल्ममेकर पूजा भट्ट ने हाल ही में अपने करियर के सबसे चर्चित और विवादित 'बॉडी-पेंट फोटोशूट' को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उस दौर में यह फोटोशूट काफी चर्चा का विषय रहा था और लोगों ने आरोप लगाया था कि एक्ट्रेस ने इस फोटोशूट के लिए कपड़े नहीं पहने थे. अब दशकों बाद, पूजा ने इस रहस्यमयी मामले पर खुलकर बात की है.
एक इंटरव्यू में पूजा ने बताया कि उन्हें इस फोटोशूट का आइडिया पत्रकार दिनेश रहेजा और मशहूर फोटोग्राफर जगदीश माली ने दिया था. उन्होंने बताया कि दिनेश रहेजा ने उन्हें डेमी मूर का वैनिटी फेयर मैगजीन कवर दिखाया था, जो उन्हें बहुत शानदार लगा. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने तुरंत 'हां' कह दिया और बॉडी पेंटिंग का जिम्मा अन्ना सिंह को सौंपा गया.
पूजा ने बताया कि यह फोटोशूट उन्होंने फिल्म 'फिर तेरी कहानी याद आई' के गाने 'तेरे दर पर सनम' की शूटिंग के बाद रात के समय करवाया था. उन्होंने कहा, "शूटिंग खत्म होने के बाद, मैं इसे पूरी तरह भूल गई थी, लेकिन जब मैगजीन बाजार में आई तो हंगामा मच गया था."
अभिनेत्री ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस फोटोशूट के लिए आलोचनाओं के साथ-साथ दर्शकों का बहुत प्यार भी मिला. उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि उस फोटोशूट के लिए उन तस्वीरों में वह न्यूड नहीं थीं.
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