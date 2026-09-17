PM Modi का 76वां जन्मदिन: कंगना रनौत-रवि किशन से शत्रुध्न सिन्हा तक, इन हस्तियों ने दी प्रधानमंत्री को बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर कंगना रनौत, रवि किशन, अक्षय कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई दिग्गज हस्तियों ने सोशल मीडिया पर खास अंदाज में बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस विशेष अवसर पर देश-विदेश से उन्हें बधाइयां मिलने का सिलसिला लगातार जारी है. राजनीति के साथ-साथ बॉलीवुड और मनोरंजन जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री को अनोखे अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. हर कोई उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहा है.

रवि किशन और शत्रुघ्न सिन्हा का खास संदेश

अभिनेता से राजनेता बने रवि किशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा की. उन्होंने प्रधानमंत्री को राष्ट्रनिष्ठा और अनवरत परिश्रम का प्रतीक बताते हुए लिखा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. वहीं, दिग्गज अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने अनोखे अंदाज में बधाई देते हुए ईश्वर से पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य, सुख-शांति और लंबी उम्र की प्रार्थना की.

अक्षय कुमार और कंगना रनौत की शुभकामनाएं

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने पीएम मोदी के जन्मदिन को 'सेवा संकल्प' के रूप में मनाने की सराहना की. उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही इस दिन को सार्थक बनाता है. इसके अलावा, अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने संस्कृत की खूबसूरत पंक्तियों के साथ प्रधानमंत्री को देश का सबसे शानदार नेता बताया और नागरिकों से 'आशीर्वाद का दीपक' जलाने की अपील की.

ईशा कोप्पिकर ने भी दी बधाई

अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पीएम मोदी का विजन और समर्पण देश के करोड़ों लोगों को एक मजबूत और उज्ज्वल भारत के निर्माण के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है.