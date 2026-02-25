Vijay-Rashmika की शादी में पहुंचा PM मोदी का पैगाम, चिट्ठी में जोड़े के लिए लिखी ये भावुक बात

Vijay Deverkonda-Rashmika Mandanna Wedding: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को पत्र लिखकर शादी की बधाई दी. उन्होंने इस चिट्ठी में और भी बहुत कुछ लिखे. साथ ही, जोड़े के सुखद भविष्य की कामना भी की.

Virosh Wedding Updates: साउथ सिनेमा के सबसे पसंदीदा कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी अब केवल फिल्मी गलियारों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि देश के सर्वोच्च गलियारों तक इसकी गूंज पहुंच गई है. 26 फरवरी 2026 को होने वाली इस भव्य शादी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोड़े को अपना विशेष आशीर्वाद भेजा है.

PM मोदी ने पत्र में क्या लिखा?

प्रधानमंत्री ने विजय देवरकोंडा के माता-पिता को संबोधित करते हुए एक औपचारिक पत्र भेजा है. इसमें उन्होंने शादी का निमंत्रण मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और देवरकोंडा व मंदाना परिवारों को ढेरों शुभकामनाएं दीं. पीएम ने लिखा, "मुझे खुशी है कि आपने मुझे विजय और रश्मिका की शादी में आमंत्रित किया."

प्रधानमंत्री ने फिल्मी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस जोड़े की केमिस्ट्री की तारीफ की. उन्होंने लिखा कि विजय और रश्मिका के लिए फिल्मी स्क्रिप्ट नई बात नहीं है, लेकिन प्यार और लगाव से भरा यह 'ईश्वर का लिखा अध्याय' उस जादू से भी कहीं ज्यादा चमकदार होगा, जो वे पर्दे पर बिखेरते हैं.

सफल शादीशुदा जिंदगी के लिए दिया गुरुमंत्र

पीएम मोदी ने अपने संदेश में जोड़े को जीवन के उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे की ताकत बनने की सलाह दी. उन्होंने लिखा कि यह जोड़ी सात फेरे लेकर हमेशा के लिए दोस्त बने, एक-दूसरे को समझें और क्रिएटिव पार्टनर बनकर जीवन के हर सफर में साथ आगे बढ़ें.

