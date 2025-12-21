PM Modi की बायोपिक 'Maa Vande' की शूटिंग शुरू, सुपरस्टार उन्नी मुकुंदन बनेंगे प्रधानमंत्री; जानें फिल्म में क्या होगा खास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई बायोपिक 'मां वंदे' की शूटिंग शुरू हो गई है. दक्षिण भारतीय अभिनेता उन्नी मुकुंदन फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जो मोदी के जीवन के प्रेरणादायक सफर को दिखाएगी.

PM Modi Biopic Film: भारतीय राजनीति के सबसे कद्दावर चेहरों में से एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक और महत्वपूर्ण फिल्म बनने जा रही है. फिल्म का शीर्षक 'मां वंदे' रखा गया है. इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इस बार 'नमो' के किरदार में दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता उन्नी मुकुंदन नजर आएंगे.

फिल्म का मुख्य आकर्षण

फिल्म की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है. 'मां वंदे' का उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर देश के नेतृत्व तक के उनके संघर्षपूर्ण और गौरवशाली सफर को पर्दे पर उतारना है. इससे पहले भी विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार पीएम मोदी की भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन उन्नी मुकुंदन की कास्टिंग ने दर्शकों के बीच एक नई उत्सुकता पैदा कर दी है.

कौन हैं उन्नी मुकुंदन?

उन्नी मुकुंदन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'मालिकप्पुरम' ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की थी. अपनी फिट बॉडी और संजीदा अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले उन्नी के लिए यह किरदार उनके करियर का सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है.

फिल्म के मुख्य बिंदु

टाइटल: मां वंदे (Maa Vande)

मुख्य कलाकार: उन्नी मुकुंदन

विषय: पीएम मोदी का जीवन और उनका नेतृत्व

उद्देश्य: देश की जनता, विशेषकर युवाओं को उनके विजन और संघर्ष से परिचित कराना.

कहां होगी शूटिंग?

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के निर्देशक और निर्माण टीम ने इस प्रोजेक्ट के लिए गहन शोध किया है. फिल्म की शूटिंग विभिन्न वास्तविक लोकेशन्स पर की जाएगी ताकि कहानी में प्रामाणिकता बनी रहे. फिल्म में उनके राजनीतिक जीवन के साथ-साथ उनके मानवीय पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

पीएम मोदी की बायोपिक इतनी खास क्यों है?

अक्सर देखा गया है कि राजनेताओं पर बनी फिल्में लोगों को काफी प्रभावित करती हैं. 'मां वंदे' के जरिए मेकर्स मोदी जी के उस 'विजन' को दिखाना चाहते हैं जिसने भारत की वैश्विक छवि को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है. दक्षिण भारत के एक लोकप्रिय चेहरे को लेकर फिल्म बनाना यह भी संकेत देता है कि यह फिल्म पूरे भारत के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से