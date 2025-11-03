FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

जयपुर- डंपर चालक शराब के नशे में था, डंपर ने 50 लोगों को रौंदा

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Pitbull 'आई एम बैक इंडिया टूर' हुआ रद्द, फैंस ने सोशल मीडिया पर जताया दुख

पॉप स्टार पिटबुल 'आई एम बैक' इंडिया टूर अब परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण रद्द हो गया है. गुरुग्राम और हैदराबाद के शो अब नहीं होंगे. अगर आपने टिकट बुक कर लिए हैं, तो टिकटिंग पार्टनर बुकमायशो 8-10 दिनों के भीतर टिकटधारकों को पूरा रिफंड जारी कर देगा.

Pragya Bharti

Updated : Nov 03, 2025, 01:00 PM IST

Pitbull 'आई एम बैक इंडिया टूर' हुआ रद्द, फैंस ने सोशल मीडिया पर जताया दुख
पॉप स्टार पिटबुल ने अपना 'आई एम बैक' इंडिया टूर रद्द कर दिया है. इस घोषणा से हज़ारों प्रशंसक निराश हो गए हैं जो कई वर्षों बाद उनके देश लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. 'टिम्बर', 'गिव मी एवरीथिंग' और 'रेन ओवर मी' जैसे चार्टबस्टर गानों के लिए मशहूर कलाकार ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं. उन्हें 6 दिसंबर को गुरुग्राम और 8 दिसंबर को हैदराबाद में परफॉर्म करना था. इस दौरे से पिटबुल की भारत में धमाकेदार वापसी की उम्मीद थी. हालांकि, आयोजकों ने इस सप्ताह इसे रद्द करने की घोषणा की और इसके पीछे मुख्य कारण 'संचालन संबंधी समस्याएं' बताईं हैं.

टिकट रिफंड की प्रक्रिया क्या रहेगी?

टिकटिंग पार्टनर बुकमायशो ने इस रद्द होने की पुष्टि की है और यह आश्वासन दिया है कि सभी टिकटधारकों को 8-10 कार्यदिवसों के भीतर पूरा रिफंड मिल जाएगा.
उन्होंने आधिकारिक बयान में कहा, "हमें आपको यह बताते हुए खेद हो रहा है कि अप्रत्याशित परिचालन बाधाओं के कारण यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है. रिफंड स्वचालित रूप से संसाधित हो जाएगा और ग्राहकों को एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जाएगा."

सोशल मीडिया पर फैंस की निराशा

इस खबर ने सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रियाएँ पैदा कर दीं, और प्रशंसकों ने अचानक रद्द होने पर गहरा दुःख और निराशा व्यक्त की. कई लोगों ने बताया कि उन्होंने कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए यात्रा और आवास की योजना पहले ही बना ली थी. कुछ प्रशंसकों ने तो आयोजकों से अनुरोध किया कि वे इसे पूरी तरह से रद्द करने के बजाय जल्द ही पुनर्निर्धारित करें.
'मिस्टर वर्ल्डवाइड' के नाम से मशहूर पिटबुल, अपने ज़बरदस्त हिट गानों और जेनिफर लोपेज, शकीरा और एनरिक इग्लेसियस जैसे कलाकारों के साथ सहयोग के कारण भारत में बेहद लोकप्रिय हैं. भारत में उनके पिछले प्रदर्शनों ने भारी भीड़ खींची थी. यही नहीं, साल 2024 में उनकी वापसी साल के बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय संगीत कार्यक्रमों में से एक थी.

बुकमाईशो से मिलेगा रिफंड 

जहां बुकमाईशो ने सुचारू रूप से धन वापसी का आश्वासन दिया है, वहीं आयोजकों ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि कॉन्सर्ट पुनर्निर्धारित किए जाएंगे या नहीं. 'संचालन संबंधी समस्याओं' की प्रकृति के बारे में भी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है. इस रुकावट के बावजूद, प्रशंसकों को उम्मीद है कि पिटबुल अपने विश्व दौरे के अगले चरण के तहत जल्द ही भारत आएंगे.

