Peddi Star Cast Fees: राम चरण ने वसूले ₹100 करोड़, जाह्ववी कपूर और बुची बाबू को मिली इतनी बड़ी रकम; जानें बाकियों की फीस

Peddi Cast Fees: राम चरण अभिनीत 'पेद्दी' आज यानी 4 जून को रिलीज हुई है. फिल्म के लिए राम चरण ने ₹100 करोड़ लिए हैं, जबकि जाह्नवी कपूर और अन्य कलाकारों की फीस भी चर्चा में है. तो चलिए हम बाकी कलाकारों की सैलरी के बारे में बताते हैं.

Peddi Cast Fees: साउथ सुपरस्टार राम चरण की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पेद्दी' सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. 4 जून, 2026 को रिलीज होने जा रही यह फिल्म न केवल अपनी कहानी, बल्कि अपनी विशाल स्टार कास्ट और बजट को लेकर भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

फिल्म के बजट का एक बड़ा हिस्सा कलाकारों की फीस में खर्च हुआ है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य भूमिका निभा रहे राम चरण ने इस प्रोजेक्ट के लिए ₹100 करोड़ की भारी-भरकम फीस ली है.

जाह्नवी कपूर और डायरेक्टर बुची बाबू को कितनी मिली फीस?

फीमेल लीड जाह्नवी कपूर को इस फिल्म के लिए ₹6 करोड़ का भुगतान किया गया है. निर्देशक बुची बाबू सना, जिनकी यह दूसरी ही फिल्म है, ने कथित तौर पर ₹30 करोड़ की मोटी रकम हासिल की है.

पेद्दी के अन्य कलाकारों की फीस

फिल्म की सहायक भूमिकाओं में नजर आने वाले सितारों की फीस भी काफी आकर्षक रही है:

शिव राजकुमार: ₹8 करोड़

दिव्येंदु शर्मा: ₹7 करोड़

बोमन ईरानी: ₹7 करोड़

कुश्ती के लिए राम चरण ने की कड़ी मेहनत

इस फिल्म में राम चरण एक पहलवान के किरदार में नजर आएंगे. अपने किरदार को जीवंत करने के लिए उन्होंने करीब 3 से 4 महीने तक कुश्ती का गहन प्रशिक्षण लिया है. निर्देशक बुची बाबू ने खुलासा किया कि राम चरण ने 'दंगल' फेम आमिर खान के ट्रेनर से ट्रेनिंग ली है, ताकि कुश्ती के दांव-पेंच पेशेवर पहलवानों जैसे दिखें. इसके अलावा, फिल्म में तेलंगाना के स्थानीय पहलवानों को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है.

फिल्म की कहानी

'पेद्दी' आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले की पृष्ठभूमि पर आधारित है. फिल्म की कहानी पेद्दी नामक एक खिलाड़ी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो न केवल अपने खेल में उत्कृष्ट है, बल्कि जीवन के उतार-चढ़ाव, व्यक्तिगत संघर्षों और प्रतिस्पर्धाओं का भी सामना करता है. वेंकट सतीश किलारू द्वारा निर्मित यह फिल्म तेलुगू, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज हो रही है. अपनी भव्य स्टार कास्ट और राम चरण के 'पहलवान' अवतार के चलते, 'पेद्दी' से बॉक्स ऑफिस पर बड़े धमाके की उम्मीद जताई जा रही है.

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