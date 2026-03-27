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Peddi First Look: जन्मदिन पर राम चरण ने दिया फैंस को सरप्राइज, खूंखार लुक और दमदार बॉडी देख सबकी फटी रह गईं निगाहें

Ram Charan Peddy Film: राम चरण के जन्मदिन पर फिल्म 'पेड्डी' से उनका 'पहलवान' अवतार रिलीज हुआ है. क्रिकेट से कुश्ती के अद्भुत ट्रांजिशन और ए.आर. रहमान के संगीत ने इस प्रोजेक्ट के प्रति उत्साह बढ़ा दिया है.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 27, 2026, 02:40 PM IST

Peddi First Look: जन्मदिन पर राम चरण ने दिया फैंस को सरप्राइज, खूंखार लुक और दमदार बॉडी देख सबकी फटी रह गईं निगाहें
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दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राम चरण आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर उन्होंने अपने प्रशंसकों को सबसे बड़ा तोहफा दिया है. उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' से उनका फर्स्ट लुक और एक छोटा सा टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर तबाही ला दी है. 

'पेड्डी पहलवान' का दमदार लुक

फिल्म में राम चरण ‘पेड्डी पहलवान’ के किरदार में नजर आएंगे, ये तो टीजर देखते ही पता चल गया है. टीजर देखने के बाद जिस चीज की चर्चा सबसे तेज है, वह है उनके ट्रांजिशन की. इसमें उन्हें 'क्रिकेट के मैदान' से 'कुश्ती के अखाड़े' की ओर बढ़ते दिखाया गया है. फैंस राम चरण के इस बदलाव को अब तक का सबसे बेहतरीन सिनेमैटिक ट्रांजिशन बता रहे हैं. जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू स्टारर इस फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सना ने किया है.

कुश्ती की मिट्टी से जुड़ी है फिल्म की कहानी

भारत में कुश्ती केवल एक खेल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रही है. 'पेड्डी' में इस खेल की प्रामाणिकता को बेहद बारीकी से दिखाया गया है. टीजर में राम चरण की टोंड फिजीक और पहलवान के रूप में उनकी मेहनत साफ झलकती है. RRR के बाद एक बार फिर राम चरण ने साबित कर दिया है कि वह अपने किरदार के लिए किसी भी हद तक कड़ी मेहनत कर सकते हैं.

ए.आर. रहमान के संगीत का जादू

फिल्म की चर्चा केवल लुक तक सीमित नहीं है, इसके गानों ने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. ए.आर. रहमान द्वारा संगीतबद्ध पहला गाना ‘चिकिरी चिकिरी’ 200 मिलियन व्यूज पार कर चुका है. वहीं, हाल ही में रिलीज हुआ हाई-एनर्जी ट्रैक ‘राय राय रा रा’ भी यूट्यूब पर 47 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर टीजर के रोमांच को दोगुना कर देता है.

फिल्म पेड्डी कब रिलीज होगी?

'पेड्डी' 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. बुची बाबू सना के विजन और राम चरण के पावर-पैक्ड परफॉरमेंस को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मान रहे हैं.

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