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Peddi Box Office Collection: 48 घंटे में 150 करोड़ पार! राम चरण की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल; नहीं टूटा इन तीनों का रिकॉर्ड

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Peddi Box Office Collection: 48 घंटे में 150 करोड़ पार! राम चरण की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल; नहीं टूटा इन तीनों का रिकॉर्ड

Peddi Box Office collection Day 2: राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' ने दो दिनों में 150 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर इतिहास रच दिया है. यह अभिनेता के करियर की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 06, 2026, 11:44 AM IST

Peddi Box Office Collection: 48 घंटे में 150 करोड़ पार! राम चरण की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल; नहीं टूटा इन तीनों का रिकॉर्ड

Image Credit: AI

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Peddi Box Office collection Day 2: साउथ सुपरस्टार राम चरण ने अपनी नई पैन-इंडिया फिल्म 'पेद्दी' के साथ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी की है. बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित और ए.आर. रहमान के संगीत से सजी यह फिल्म रिलीज के दूसरे दिन ही कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है.

शानदार कमाई का सफर

'पेद्दी' ने पहले ही दिन 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर राम चरण के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज कराई थी. फिल्म की रफ्तार दूसरे दिन भी जारी रही. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, दो दिनों में फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 150.49 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसमें भारत का ग्रॉस कलेक्शन 114.49 करोड़ और ओवरसीज का 36 करोड़ रुपये का बड़ा योगदान है.

इन 3 फिल्मों से अभी भी पीछे है राम चरण की फिल्म

इस धमाकेदार शुरुआत के साथ, 'पेद्दी' राम चरण के करियर की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है, जिसने 'मगधीरा' के 146.8 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को मात्र दो दिनों में पीछे छोड़ दिया है. अभी यह फिल्म 'गेम चेंजर', 'रंगस्थलम' और रिकॉर्डतोड़ 'आरआरआर' से पीछे है. फिल्म का बजट 300-350 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है, ऐसे में ट्रेड पंडितों को उम्मीद है कि यह फिल्म अपने पहले वीकेंड में ही 300 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी.

फिल्म की स्टार कास्ट

इस फिल्म में राम चरण के साथ जान्हवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं, जो अपनी दूसरी साउथ फिल्म में बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीत रही हैं. इनके अलावा बोमन ईरानी, शिव राजकुमार, रवि किशन और देव्येंदु जैसे मंझे हुए कलाकारों ने फिल्म में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है. 'पेद्दी' की इस तूफानी शुरुआत को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि राम चरण का जादू बॉक्स ऑफिस पर फिर से चल पड़ा है.

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