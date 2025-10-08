Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

ईडी की लग्जरी कार तस्करी मामले में अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के 17 ठिकानों पर छापेमारी  

Quick Hair Treatment: बिना पार्लर के पाएं शाइनी हेयर, टूटते-झड़ते बालों को रोकने के लिए आजमाएं शहद के ये सीक्रेट टिप्स

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए इन रंगों की साड़ी और सूट, माने जाते हैं बेहद अशुभ

कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सबका प्यार और सम्मान कैसे पा लेते हैं? ये 7 आदतें करती हैं उनकी सबको आकर्षित

Pawan Singh Net Worth: करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी लाइफस्टाइल.. 10वीं पास पवन सिंह की नेट वर्थ जान उड़ जाएंगे होश!

Breast Cancer: सीने के आसपस सूजन, चकत्ते या स्किन का रंग बदल रहा है तो ये स्तन कैंसर का पहला संकेत हो सकता है

Himachal Bus Accident: बिलासपुर हादसे के बाद PM मोदी का ऐलान! मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये

Karwa Chauth: करवा चौथ की रात भयंकर अशुभ योग का खतरा, इस दौरान न करें पूजा, वरना मुसीबत तय

Bharti Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी! पति Harssh Limbachiyaa संग पहाड़ों के बीच फोटो शेयर कर बताई प्रेग्नेंसी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ईडी की लग्जरी कार तस्करी मामले में अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के 17 ठिकानों पर छापेमारी  

ईडी की लग्जरी कार तस्करी मामले में अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के 17 ठिकानों पर छापेमारी

Quick Hair Treatment: बिना पार्लर के पाएं शाइनी हेयर, टूटते-झड़ते बालों को रोकने के लिए आजमाएं शहद के ये सीक्रेट टिप्स

Quick Hair Treatment: बिना पार्लर के पाएं शाइनी हेयर, टूटते-झड़ते बालों को रोकने के लिए आजमाएं शहद के ये सीक्रेट टिप्स

Pawan Singh Net Worth: करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी लाइफस्टाइल.. 10वीं पास पवन सिंह की नेट वर्थ जान उड़ जाएंगे होश!

Pawan Singh Net Worth: करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी लाइफस्टाइल.. 10वीं पास पवन सिंह की नेट वर्थ जान उड़ जाएंगे होश!

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए इन रंगों की साड़ी और सूट, माने जाते हैं बेहद अशुभ

करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए इन रंगों की साड़ी और सूट, माने जाते हैं बेहद अशुभ

कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सबका प्यार और सम्मान कैसे पा लेते हैं? ये 7 आदतें करती हैं उनकी सबको आकर्षित

कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सबका प्यार और सम्मान कैसे पा लेते हैं? ये 7 आदतें करती हैं उनकी सबको आकर्षित

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Pawan Singh Net Worth: करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी लाइफस्टाइल.. 10वीं पास पवन सिंह की नेट वर्थ जान उड़ जाएंगे होश!

Pawan Singh Net Worth: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के घर पहुँचने पर फैमिली ड्रामा शुरू हो गया. उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, 10वीं पास पवन सिंह के पास ₹16.75 करोड़ से अधिक की संपत्ति है और ₹1 करोड़ से अधिक का कर्ज है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 08, 2025, 08:51 AM IST

Pawan Singh Net Worth: करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी लाइफस्टाइल.. 10वीं पास पवन सिंह की नेट वर्थ जान उड़ जाएंगे होश!
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bhojpuri Actor Pawan Singh Net Worth: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. सिनेमा जगत में 'पावरस्टार' के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद, अब उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा है. हालांकि, इस बार वह अपनी फिल्मों या राजनीतिक करियर को लेकर नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं.
हाल ही में, पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह उनके घर पहुंची, जिसके बाद वहां उनका स्वागत पुलिस ने किया. इस घटना से एक अलग ही फैमिली ड्रामा शुरू हो गया है. माना जा रहा है कि यह ड्रामा हाल ही में बीजेपी से जुड़े पवन सिंह की सियासी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. इसी मौके पर, आइए जानते हैं कि पवन सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति से जुड़ी क्या जानकारी साझा की थी.

चुनावी हलफनामे में संपत्ति का ब्योरा

पवन सिंह ने अपनी संपत्ति का विवरण चुनावी हलफनामे में साझा किया है, जो उनकी आलीशान लाइफस्टाइल की ओर इशारा करता है. हलफनामे के अनुसार, पवन सिंह की कुल संपत्ति ₹16 करोड़ 75 लाख रुपये से अधिक है. इसके अलावा, एक्टर पर ₹1 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज भी दर्ज है. उन्होंने अपना पेशा सोशल सर्विस और बिजनेस बताया है. हलफनामे के अनुसार, उनकी पत्नी ज्योति सिंह किसी पेशे में नहीं हैं.
जानकारी के लिए आपको बता दें कि पवन सिंह कथित तौर पर एक फिल्म के लिए 40-50 लाख तक चार्ज करते हैं. वहीं एक गाने के लिए लगभग 2-3 लाख रुपये लेते हैं. वह कथित तौर पर ब्रांड एंडोर्समेंट, स्टेज शो, अभिनय और गायन से पैसा कमाते हैं.

पवन सिंह के पास हैं ये गाड़ियां

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pawan Singh (@singhpawan999)

भोजपुरी जगत के धमाकेदार एक्टर और सिंगर पवन सिंह को लग्जरी गाड़ियों का काफी शौक है. उनके पास 20 लाख की Toyota Fortuner से लेकर 25 लाख की Toyota Innova Hycross भी है. वह एक रेंज रोवर के मालिक भी है. इसके अलावा, आरा और पटना में उनकी प्रॉपर्टीज हैं. यही नहीं, पवन सिंह के पास लखनऊ के सुशांत गोल्‍फ सिटी में भी एक फ्लैट तो मुंबई में 4 फ्लैट है. एक्टर के पास 1 स्कूटी है. 

यह भी पढ़ें- Pawan Singh का पत्नी ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप, लिखा- 'रट लगा रखी है कि चुनाव लड़वाइए, चाहे जैसे भी'

शिक्षा और आय

पवन सिंह की शिक्षा और आय का ब्योरा उनकी संपत्ति के मुकाबले काफी अलग है, जो भोजपुरी सिनेमा में उनकी सफलता को दर्शाता है. पवन सिंह ने साल 2004 में आदर्श जनता प्राइमरी संस्कृत स्कूल, भोजपुर से केवल 10वीं यानी मैट्रिक पास की है. टैक्स रिटर्न के अनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब ₹51 लाख रुपये की आय दिखाई थी. चुनावी हलफनामे के अनुसार, पिछले पांच सालों में उनकी आय ₹16 लाख से ₹51 लाख के बीच रही है, जो उनके लगातार बढ़ते करियर को दिखाता है.
इसके अलावा, पवन सिंह पर कुछ गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में किया है. इस समय उनके घर में चल रहा फैमिली ड्रामा, उनकी नवोदित राजनीतिक पारी के लिए एक चुनौती बन सकता है. सिंगर ने फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. 

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए इन रंगों की साड़ी और सूट, माने जाते हैं बेहद अशुभ
करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए इन रंगों की साड़ी और सूट, माने जाते हैं बेहद अशुभ
कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सबका प्यार और सम्मान कैसे पा लेते हैं? ये 7 आदतें करती हैं उनकी सबको आकर्षित
कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सबका प्यार और सम्मान कैसे पा लेते हैं? ये 7 आदतें करती हैं उनकी सबको आकर्षित
Breast Cancer: सीने के आसपस सूजन, चकत्ते या स्किन का रंग बदल रहा है तो ये स्तन कैंसर का पहला संकेत हो सकता है
सीने के आसपस सूजन, चकत्ते या स्किन का रंग बदल रहा है तो ये स्तन कैंसर का पहला संकेत हो सकता है
Gauri Khan Net Worth: दीपिका-ऐश्वर्या से भी अमीर है किंग खान की 'क्वीन' गौरी खान, जानें कहां से करती हैं सबसे ज्यादा कमाई
Gauri Khan Net Worth: दीपिका-ऐश्वर्या से भी अमीर है किंग खान की 'क्वीन' गौरी खान, जानें कहां से करती हैं सबसे ज्यादा कमाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE