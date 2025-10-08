सियासी हलचल के बीच Pawan Singh को मिली Y-श्रेणी सुरक्षा, CRPF के 11 कमांडो रहेंगे तैनात, जानें वजह

Pawan Singh Y-Category Security: विवादों के बीच भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को गृह मंत्रालय ने Y श्रेणी की सुरक्षा दी है. IB की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर CRPF के 11 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे. यह फैसला उनके राजनीति में सक्रिय होने के बीच आया है.

Pawan Singh Y-Category Security: लंबे समय से विवादों में रहे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें Y-श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. यह सुरक्षा इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर दी गई है, जिसका मतलब है कि उनकी जान को खतरा महसूस किया जा रहा है. अब सीआरपीएफ (CRPF) के 11 जवान पवन सिंह की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे और हर वक्त उनके साथ चलेंगे.

सुरक्षा बढ़ाने का मुख्य कारण

पवन सिंह ऐसे पहले मशहूर कलाकार नहीं हैं जिन्हें यह सुरक्षा दी गई हो. हालांकि, उनके मामले में यह बड़ा फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल के दिनों में पवन सिंह के साथ कई विवाद हुए हैं. सूत्रों ने बताया कि इन विवादों और सुरक्षा के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है. IB की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट में सुरक्षा जोखिम का आकलन किया गया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया.

क्या राजनीति में आ रहे हैं पवन सिंह?

पवन सिंह को यह सुरक्षा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर मिली है जब वह राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं. उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन की है. पार्टी में शामिल होने के बाद, उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेताओं से मुलाकात की थी. माना जा रहा है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं. चर्चा है कि बीजेपी उन्हें आगामी चुनावों में अपना उम्मीदवार बना सकती है. Y श्रेणी सुरक्षा मिलना उनकी बढ़ी हुई राजनीतिक सक्रियता की ओर भी इशारा करता है.

बिहार की राजनीति में आ रहे अन्य कलाकार

पवन सिंह अकेले नहीं हैं जिनके बिहार की राजनीति में आने की चर्चा है. कई अन्य भोजपुरी और लोक कलाकार भी राजनीतिक दलों के करीब आ रहे हैं. लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भी हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से मुलाकात की है. अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी बीजेपी मंत्री गिरिराज सिंह के साथ मुलाकात की है, जिससे उनके भी चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें तेज हैं. इन भोजपुरी सुपरस्टार्स की राजनीतिक एंट्री से बिहार चुनाव का माहौल और भी गर्मा सकता है. उनकी बढ़ी हुई सुरक्षा को इसी राजनीतिक परिदृश्य से जोड़कर देखा जा रहा है.

