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Patriot OTT Release: कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी मोहनलाल-ममूटी की 'पैट्रियट'? नोट कर लें महेश नारायणन की पॉलिटिकल थ्रिलर की डेट

Patriot OTT Release: मोहनलाल और ममूटी की स्पाई-थ्रिलर 'पैट्रियट' डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है. यह फिल्म हिंदी सहित कई भाषाओं में स्ट्रीम की जाएगी. चलिए, इसकी तारीख जान लेते हैं.

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Pragya Bharti

Updated : May 23, 2026, 12:58 PM IST

Patriot OTT Release: कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी मोहनलाल-ममूटी की 'पैट्रियट'? नोट कर लें महेश नारायणन की पॉलिटिकल थ्रिलर की डेट
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Patriot OTT Release: साउथ सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार मोहनलाल और ममूटी की मच अवेटेड फिल्म 'पैट्रियट' अब ओटीटी पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है. हाल ही में मेकर्स ने आधिकारिक घोषणा करते हुए फिल्म के ओटीटी प्रीमियर की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिससे प्रशंसकों में काफी उत्साह है.

कब और कहां देखें?

ZEE5 मलयालम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए बताया कि यह स्पाई-पॉलिटिकल थ्रिलर 5 जून, 2026 से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी. खास बात यह है कि इसे केवल मलयालम में ही नहीं, बल्कि हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा.

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट

महेश नारायणन द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक सीक्रेट एजेंट्स और खतरनाक सर्विलांस नेटवर्क की साजिश पर आधारित है. फिल्म में सत्ता, राजनीति और कई बड़े रहस्यों का खुलासा होता है. इस फिल्म में मोहनलाल और ममूटी के अलावा फहाद फासिल, नयनतारा, रेवती, दर्शाना राजेंद्र और कुंचको बोबन जैसे मंझे हुए कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. महेश नारायणन ने ही इसे लिखा और एडिट भी किया है.

बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन

'पैट्रियट' 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी. जहां इसे दर्शकों से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी. सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने भारत में लगभग 31.58 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 79.89 करोड़ रुपये का कुल कलेक्शन किया था. अब ओटीटी रिलीज के साथ मेकर्स को उम्मीद है कि यह फिल्म डिजिटल दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी.

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