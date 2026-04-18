Pati Patni Aur Woh Do का नया पोस्टर आउट, सारा अली खान-रकुल प्रीत संग जानें कब 'प्रजापति पांडे' बनकर लौटेंगे आयुष्मान खुराना?

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Pati Patni Aur Woh Do: आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की नई जोड़ी अब बड़े पर्दे पर तहलका मचाने को तैयार है. फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का इंतजार कर रहे फैंस के लिए मेकर्स ने एक बड़ी खुशखबरी साझा की है. फिल्म का पहला पोस्टर आयुष्मान के मजेदार 'शिकारी' लुक को दर्शाता है.
Pati Patni Aur Woh Do Poster: बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना एक बार फिर अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के साथ दर्शकों को गुदगुदाने के लिए तैयार हैं. उनकी आगामी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का आधिकारिक पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसने सोशल मीडिया पर रिलीज होते ही चर्चा बटोरनी शुरू कर दी है. मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपनी स्टार कास्ट और दिलचस्प कहानी के कारण काफी समय से सुर्खियों में है.
शुरुआती घोषणा के अनुसार, यह फिल्म 4 मार्च 2026 को होली के अवसर पर रिलीज होनी थी. हालांकि, किन्हीं कारणों से इसकी रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया है. मेकर्स ने अब स्पष्ट कर दिया है कि फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. यह खबर उन फैंस के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो लंबे समय से इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे थे.
फिल्म के पहले लुक पोस्टर ने सभी का ध्यान खींचा है. पोस्टर में आयुष्मान खुराना (प्रजापति पांडे) एक जाल में लाचार और उदास बैठे नजर आ रहे हैं, जिसे ऊपर से तीन औरतों ने पकड़ रखा है. उनके बगल में एक चीता भी बैठा दिखाई दे रहा है. मेकर्स ने पोस्टर के साथ मजेदार कैप्शन लिखा- "शिकारी खुद हो गया शिकार! अब जाल में फंस गए हमारे प्रजापति पांडे." यह पोस्टर साफ इशारा कर रहा है कि इस बार आयुष्मान का किरदार एक नहीं बल्कि तीन महिलाओं के बीच उलझने वाला है.
Shikari khud hogaya shikaar!— T-Series (@TSeries) April 18, 2026
Ab Jaal mein phas gaye humare PRAJAPATI PANDEY😉
Ho jao #PatiPatniAurWohDo ke liye taiyaar!
In cinemas 15th May 2026!@ayushmannk @SaraAliKhan @WamiqaG @Rakulpreet #MudassarAziz #BhushanKumar #JunoChopra #KrishanKumar #RenuRaviChopra #VijayRaaz… pic.twitter.com/fusFBCD0YH
इस फिल्म में पहली बार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की जोड़ी एक साथ स्क्रीन शेयर करेगी. इनके अलावा फिल्म में वामिका गब्बी, रकुल प्रीत सिंह और दिग्गज अभिनेता विजय राज भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. सारा और आयुष्मान की केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों में अभी से काफी उत्साह है.
'पति पत्नी और वो दो' के अलावा आयुष्मान और सारा जल्द ही एक जासूसी कॉमेडी थ्रिलर 'उड़ता तीर' में भी साथ दिखेंगे. आयुष्मान के पास इसके अलावा 'ये प्रेम मोल लिया' जैसे प्रोजेक्ट्स भी कतार में हैं. वहीं सारा, वामिका और रकुल भी अपनी आने वाली फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर व्यस्त रहने वाली हैं.
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