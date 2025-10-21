Parineeti Chopra-Raghav Chadha के घर आया नन्हा मेहमान, जानें कपल में कितना है एज गैप और कौन ज्यादा अमीर?

Govardhan Puja 2025: आज नहीं कल है गोवर्धन पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और मंत्र
एंटरटेनमेंट
Parineeti Chopra and Raghav Chaddha Age Gap & Net Worth: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा हाल ही में बेटे के पेरेंट्स बने हैं. परिणीति राघव से सिर्फ 20 दिन बड़ी हैं. नेटवर्थ की बात करें तो परिणीति लगभग 74 करोड़ की मालकिन हैं, जो कि अपने पति राघव चड्ढा से संपत्ति के मामले में काफी आगे हैं.
Parineeti Chopra and Raghav Chaddha Age Gap & Net Worth: बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के राजनेता राघव चड्ढा सबसे लोकप्रिय कपल्स में से एक हैं. हाल ही में, इस कपल ने बेटे के पेरेंट्स बनकर अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत की है, जिसके लिए उन्हें फैंस और सेलेब्स से ढेरों शुभकामनाएँ मिल रही हैं. इस खास मौके पर, आइए जानते हैं कि इस पावर कपल के बीच उम्र का फासला कितना है और नेटवर्थ के मामले में कौन किस पर भारी पड़ता है.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की जन्मतिथि में बेहद कम अंतर है, जिसे जानकर कई लोग हैरान रह जाते हैं. परिणीति चोपड़ा का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को हुआ है. वहीं, उनके पति राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ है. इस हिसाब से परिणीति चोपड़ा अपने पति राघव चड्ढा से सिर्फ 20 दिन बड़ी हैं. यह दिखाता है कि प्यार के मामले में उम्र केवल एक संख्या होती है.
नेटवर्थ की बात करें तो परिणीति चोपड़ा का बॉलीवुड में काफी सफल करियर रहा है, जो उनकी संपत्ति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परिणीति चोपड़ा की कुल संपत्ति लगभग 74 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनकी आय का मुख्य स्रोत ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय, बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट (प्रचार) और सोशल मीडिया सहयोग हैं. परिणीति के पास मुंबई में 22 करोड़ रुपये का एक आलीशान समुद्र के सामने वाला अपार्टमेंट है. इसके अलावा, उनके महंगे कार कलेक्शन में जगुआर, ऑडी और रेंज रोवर जैसी लक्जरी गाड़ियाँ शामिल हैं.
दूसरी ओर, राजनेता राघव चड्ढा की घोषित कुल संपत्ति अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की तुलना में काफी कम है. उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, राघव चड्ढा के पास लगभग 50 लाख रुपये की संपत्ति है. उनकी संपत्ति में दिल्ली में 36-37 लाख रुपये का एक घर, 5 लाख रुपये मूल्य का 90 ग्राम सोना, और शेयरों व म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए लगभग 6 लाख रुपये शामिल हैं. राघव चड्ढा एक साधारण मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट डिजायर कार चलाते हैं.
