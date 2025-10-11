Parineeti Chopra ने भी रखा था राघव चड्ढा के लिए करवा चौथ का व्रत, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए पति को कहा-'मेरे चांद'

Parineeti Chopra Karwa Chauth Photos: परिणीति चोपड़ा ने पति राघव चड्ढा के साथ प्रेग्नेंसी के दौरान भी करवा चौथ व्रत रख ढेर सारी फोटोज क्लिक कराई. उन्होंने बेबी बंप और निकनेम वाली जूतियों की झलक दिखाते हुए, राघव को 'मेरे चांद, मेरे जीवन का प्यार' कहकर शुभकामनाएं भी दीं.

Parineeti Chopra and Raghav Chadha Karwa Chauth Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इस समय अपने पति और राजनेता राघव चड्ढा के साथ अपने पहले बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रही हैं. प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद, उन्होंने इमोशनल पोस्ट के साथ करवा चौथ मनाया. होने वाली मां ने पति की लंबी उम्र के लिए पारंपरिक व्रत रखा और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा की. परिणीति ने इस उत्सव की तस्वीरें शेयर करते हुए, अपने पति राघव चड्ढा के लिए खूबसूरत पोस्ट लिखा.

परिणीति ने इंस्टाग्राम पर की फोटोज शेयर

परिणीति चोपड़ा ने करवा चौथ की तस्वीरें शेयर करते हुए, अपने पति राघव चड्ढा के लिए खूबसूरत कैप्शन भी लिखा. अभिनेत्री ने पोस्ट में लिखा- "मेरे चांद, मेरे जीवन का प्यार. करवा चौथ की शुभकामनाएं." परिणीति द्वारा शेयर की गई तस्वीरों ने फैंस को उनके करवा चौथ सेलिब्रेशन की एक प्यारी झलक दी. एक तस्वीर में, एक्ट्रेस छलनी से अपने पति को देखने की पारंपरिक रस्म निभाती हुई दिखाई दे रही थीं, जबकि राघव चड्ढा पूजा की थाली पकड़े हुए थे. एक और कैंडिड तस्वीर में, दोनों एक साथ बैठकर बात करते हुए नजर आए, जो माता-पिता बनने से पहले के उनके इस पहले करवा चौथ के सार को दर्शाता है.

फोटो में दिखी बेबी बंप और जूतियों की खास झलक

परिणीति ने इस मौके पर कुछ निजी और प्यारी बातें भी फैंस के साथ शेयर कीं. एक तस्वीर में, उन्होंने पेस्टल गुलाबी और पीले रंग की पोशाक पहने हुए अपने प्यारे बेबी बंप की झलक फैंस को दिखाई. इस तस्वीर में उन्होंने आधे चांद और दिल के इमोटिकॉन्स भी जोड़े. एक अन्य स्टोरी में, उन्होंने कस्टमाइज़्ड जूतियों की एक जोड़ी का क्लोज़-अप दिखाया. इन जूतियों पर "P" और "R" के शुरुआती अक्षर और उनकी शादी की तारीख, 24 सितंबर, 2023, खूबसूरती से अंकित थी.

परिणीति और राघव के करियर अपडेट

परिणीति और राघव ने सितंबर 2023 में राजस्थान के उदयपुर में एक निजी लेकिन भव्य समारोह में शादी के बंधन में बंध गए थे. इस जोड़े ने इसी साल अगस्त में प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी, और एक्ट्रेस ने पुष्टि की थी कि वे 2025 के अंत तक अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो परिणीति फिलहाल एक्टिंग से दूर हैं. उन्होंने हाल ही में अपने YouTube चैनल की घोषणा की, जहां वह विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का इंटरव्यू लेती नजर आएंगी. उनके पॉडकास्ट के पहले मेहमान उनके पति राघव चड्ढा ही थे.

