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बड़े पर्दे पर गूंजेगा कालीन भैया का नाम: जानें Mirzapur The Movie की स्टारकास्ट, रनटाइम और रिलीज डेट से जुड़ी हर बड़ी बात

'मिर्जापुर द मूवी' ओटीटी के बाद, सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रही है. पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर इस फिल्म की रिलीज डेट, दमदार स्टारकास्ट, रनटाइम और ए सर्टिफिकेट से जुड़ी पूरी जानकारी यहां विस्तार से पढ़ें.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 12, 2026, 05:00 PM IST

बड़े पर्दे पर गूंजेगा कालीन भैया का नाम: जानें Mirzapur The Movie की स्टारकास्ट, रनटाइम और रिलीज डेट से जुड़ी हर बड़ी बात

Image Credit: IMDb

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ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली सुपरहिट वेब सीरीज 'मिर्जापुर' अब एक नए और धमाकेदार अवतार में थिएटर्स में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है. हाल ही में, 'मिर्जापुर द मूवी' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से फैंस के बीच इसका क्रेज सातवें आसमान पर पहुंच गया है. ट्रेलर में आपने भी रोंगटे खड़े करने वाले कई सीन्स देखे होंगे, इसके बाद क्या आपका मन नहीं कर रहा कि कैसे जल्दी से ये दिन बीत जाए और पूरी फिल्म थिएटर में देख आऊं? ट्रेलर में पुराने सीजन की झलक ने फैंस को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है. ट्रेलर से इस बात का अंदाजा लग रहा है कि बड़े पर्दे पर यह कहानी एक अलग ही भौकालकाटने वाली है. अगर आप भी पंकज त्रिपाठी की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को थिएटर्स में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इसकी रिलीज डेट से लेकर स्टारकास्ट तक की पूरी डीटेल्स इस लेख के जरिए जान सकते हैं.

मिर्जापुर द मूवी में इस बार कौन-कौन?

वेब सीरीज की तरह ही इस फिल्म में भी पुराने और लोकप्रिय कलाकारों का जमावड़ा देखने को मिलेगा. फिल्म में अभिनय के उस्ताद पंकज त्रिपाठी अपने कालीन भैया के अवतार में हैं. इसके साथ-साथ अली फजल (गुड्डू पंडित), दिव्येंदु शर्मा (मुन्ना भैया), रसिका दुग्गल (बीना त्रिपाठी), अभिषेक बनर्जी (कंपाउंडर), श्वेता त्रिपाठी शर्मा (गोलू गुप्ता) और श्रीया पिलगांवकर जैसे चर्चित चेहरे मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस बार फिल्म में और भी कुछ नए कलाकार जुड़े हैं. इससे ज्यादा रोमांच पैदा होने की उम्मीद है.

रिलीज डेट और सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट

  • फिल्म के प्रति दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दर्शक इसकी तारीख का कैलेंडर पर इंतजार कर रहे हैं.
  • रिलीज की तारीख: यह एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म आगामी 4 सितंबर 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.
  • सेंसर बोर्ड (CBFC) सर्टिफिकेट: केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, इस फिल्म को वयस्कों के लिए यानी 'ए' (A) सर्टिफिकेट दिया गया है, जिससे यह साफ है कि फिल्म में मिर्जापुर की दुनिया के हिसाब से भरपूर एक्शन और खूंखार अंदाज देखने को मिलेगा.

मिर्जापुर द मूवी का रनटाइम और जॉनर

फिल्म का आधिकारिक और फाइनल रनटाइम अभी तक मेकर्स की तरफ से सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि यह दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखेगी.

बाक इसके जॉनर की करें तो हमेशा की तरह यह फिल्म क्राइम, एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर जॉनर पर आधारित है, जो दर्शकों को अपनी सीट से हिलने का मौका नहीं देगी.

निर्देशन और आगे की कहानी

इस बहुचर्चित फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जिन्होंने वेब सीरीज के सफल संचालन में भी अहम भूमिका निभाई थी. यह फिल्म केवल पुरानी कहानी को दोहराएगी नहीं, बल्कि मिर्जापुर की खौफनाक और सियासी दुनिया को बड़े पर्दे पर एक नए स्तर पर आगे ले जाएगी. कालीन भैया और गुड्डू पंडित के बीच की यह महा जंग अब सिनेमाघरों के बड़े कैनवास पर देखने को मिलेगी, जिसके लिए फैंस की उत्सुकता चरम पर है.

 

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