'अरे ये क्या गुरू जी! आप तो बिगड़ गए', Pankaj Tripathi के अतरंगी लुक पर रणवीर सिंह का रिएक्शन

Pankaj Tripathi New Look: अपनी सादगी के लिए मशहूर पंकज त्रिपाठी ने लाल सलवार और हरे ब्लेज़र में अतरंगी लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. रणवीर सिंह ने मज़ाक में कहा, "हम सुधर गए और आप बिगड़ गए." यह लुक उनकी नई फिल्म की ओर इशारा हो सकता है.

Pankaj Tripathi New Look: अपनी गंभीर अदाकारी और सादगी भरे पारंपरिक किरदारों के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी ने इस बार अपने नए और डिफरेंट लुक से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. उनके इस नए अवतार को देखकर हर कोई हैरान है, यहाँ तक कि खुद हमेशा अपने अतरंगी फैशन के लिए जाने जाने वाले रणवीर सिंह भी इस पर रिएक्ट किए बिना नहीं रह पाए.

पंकज त्रिपाठी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया अपना अतरंगी लुक

पंकज त्रिपाठी ने अपनी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. तस्वीरों में वह लाल सलवार और स्टाइलिश आउटफिट के साथ हरे रंग के लंबे ब्लेजर और एक अनोखी टोपी पहने हुए हैं. उनका यह अंदाज उनके पिछले सभी लुक्स से काफी अलग और बोल्ड है.



तस्वीरें शेयर करते हुए पंकज त्रिपाठी ने लिखा है, "एक नई शुरुआत. यह किसी दिलचस्प चीज की शुरुआत है. आपको ये वाइब कैसा लगा?" उन्होंने अपने इस नए लुक की तीन तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में से आखिरी तस्वीर में कोई इवेंट जैसा सीन दिख रहा है, जहां कई कैमरामैन उन्हें कैप्चर करते नजर आ रहे हैं, जो यह संकेत देता है कि यह लुक किसी नए प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है.

रणवीर सिंह और फैंस का रिएक्शन

पंकज त्रिपाठी के इस लुक ने जितना ध्यान खींचा है, उससे कहीं ज्यादा रणवीर सिंह के कमेंट ने बवाल मचा दिया है. रणवीर सिंह ने मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा है: "अरे ये क्या गुरु जी? हम सुधर गए और आप बिगड़ गए." फैंस भी उनके इस अवतार को देखकर अवाक हैं और तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूज़र ने मस्ती करते हुए पूछा, "सर आपका हो जाए तो क्या मैं इसे दिवाली पर पहनने के लिए ले सकती हूं?" एक अन्य यूज़र ने उनके फेमस किरदार का जिक्र करते हुए कहा, "अरे कालीन भैया ने खुद की ही कालीन पहन ली, जबरदस्त दिख रहे हैं." कई लोगों ने उनके बदलते लुक पर कहा कि, "ये आदमी दिन-ब-दिन यंग होता जा रहा है." एक फैन ने यह भी पूछा कि, "ये रियल है या AI?"

'मिर्जापुर: द फिल्म' में आएंगे नजर

पंकज त्रिपाठी जल्द ही अपने सबसे आइकॉनिक किरदार 'कालीन भैया' को बड़े पर्दे पर वापस लाने के लिए तैयार हैं. वह 'मिर्जापुर: द फिल्म' में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. इस फिल्म की शूटिंग हाल ही में शुरू हुई है और फैंस को सेट से आने वाली झलकियों का बेसब्री से इंतजार है. यह फिल्म 'मिर्जापुर' की दुनिया को और गहराई से दिखाएगी और इसके कुख्यात गैंगस्टरों को एक भव्य सिनेमाई अनुभव के लिए वापस लाएगी. इस फिल्म को पुनीत कृष्णा प्रड्यूस कर रहे हैं और इसका डायरेक्शन गुरमीत सिंह ने किया है. पंकज त्रिपाठी का यह नया अतरंगी लुक शायद उनकी आगामी फिल्मों या किसी प्रमोशनल एक्टिविटी का हिस्सा हो सकता है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.