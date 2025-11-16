FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Panchayat Season 5: 'बनराकस' और 'बिनोद' जल्द मचाएंगे धमाल, Prime Video पर कब आएगी सीरीज! जानें अंदर की बात

Panchayat Season 5 की पुष्टि हो गई है. यह 2026 की पहली छमाही में प्राइम वीडियो पर आएगा. सचिव जी, मंजू देवी समेत पुरानी कास्ट लौटेगी, जिसमें बनराकस और बिनोद का रोल अहम होगा.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 16, 2025, 11:49 AM IST

Panchayat Season 5: 'बनराकस' और 'बिनोद' जल्द मचाएंगे धमाल, Prime Video पर कब आएगी सीरीज! जानें अंदर की बात
अमेजन प्राइम वीडियो की सबसे लोकप्रिय देसी वेब सीरीज 'पंचायत' अब अपने पांचवें सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है. फुलेरा गांव की सादगी, प्रशासनिक संघर्ष और हल्की-फुल्की राजनीति पर आधारित इस शो ने भारतीय दर्शकों के बीच एक खास जगह बना ली है. सीजन 4 के धमाकेदार अंत के बाद, मेकर्स ने आखिरकार सीजन 5 की पुष्टि कर दी है.

कब रिलीज होगी पंचायत 5? 

अमेजन प्राइम वीडियो ने "Hi 5 फुलेरा वापस आने की तैयारी शुरू कर लीजिए" कैप्शन के साथ एक पोस्ट के जरिए सीजन 5 की पुष्टि की है.
'पंचायत सीजन 5' की शूटिंग 2025 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है. यह शो 2026 की पहली छमाही में एक्सक्लूसिवली अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर स्ट्रीम होगा. इससे पहले के सभी चारों सीजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध हैं.

कास्ट और टीम

सीजन 5 में 'पंचायत' की पूरी मूल टीम बरकरार रहेगी, जिसे दर्शक बहुत पसंद करते हैं. सीरीज के क्रिएटर दीपक कुमार मिश्रा और चंदन कुमार एक बार फिर निर्देशन और लेखन की कमान संभालेंगे.
सचिव जी: जितेंद्र कुमार
मंजू देवी (प्रधान जी की पत्नी): नीना गुप्ता
ब्रिज भूषण दुबे (प्रधान पति): रघुबीर यादव
विकास: चंदन रॉय
प्रहलाद पांडेय: फैसल मलिक
रिंकी: सांविका

कैसी रहेगी कहानी?

सीजन 4 में मंजू देवी चुनाव हार गई थीं और क्रांति देवी नई प्रधान बनीं. नए सीजन में मंजू देवी और क्रांति देवी के बीच की राजनीतिक खींचतान और भी गहराएगी.

बनराकस और बिनोद का रोल: बनराकस (बनराकस का दमदार किरदार) और बिनोद (जिनके ऊपर मीम्स बनते हैं) का रोल और भी पावरफुल हो सकता है. बिनोद को भी कहानी में एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र के रूप में देखा जा सकता है.
सचिव जी का संघर्ष: सीजन 4 में सचिव जी CAT एग्जाम की तैयारी के अंतिम चरणों में थे. सीजन 5 में उनका संघर्ष सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी होगा. कहानी में शहर बनाम गांव और करियर बनाम जिम्मेदारी के बीच झूलते एक आम इंसान के द्वंद्व को दिखाया जा सकता है.
राष्ट्रीय संदर्भ: मेकर्स का कहना है कि यह सीजन "गांव की आत्मा को बनाए रखते हुए, कहानी को राष्ट्रीय संदर्भ में विस्तार देगा." यानी कहानी अब सिर्फ फुलेरा की सीमाओं तक सीमित न रहकर भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर भी नई रोशनी डाल सकती है.

