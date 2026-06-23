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Alka Yagnik Padma Award 2026: अलका याग्निक-ममूटी सहित इन हस्तियों को मिला पद्म भूषण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए अवार्ड

Alka Yagnik Padma Award 2026: अलका याग्निक-ममूटी सहित इन हस्तियों को मिला पद्म भूषण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए अवार्ड

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Alka Yagnik Padma Award 2026: अलका याग्निक-ममूटी सहित इन हस्तियों को मिला पद्म भूषण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए अवार्ड

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के पद्म पुरस्कार समारोह में अलका याग्निक, ममूटी, आर. माधवन और अन्य दिग्गजों को कला और सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म सम्मान से नवाजा.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 23, 2026, 09:05 PM IST

Alka Yagnik Padma Award 2026: अलका याग्निक-ममूटी सहित इन हस्तियों को मिला पद्म भूषण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए अवार्ड

Image Credit: ANI

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23 जून 2026 दिन मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य सिविल इन्वेस्टिचर समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए. इस गरिमामयी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई प्रमुख अतिथि उपस्थित रहे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलका याग्निक, ममूटी और आर. माधवन सहित अन्य हस्तियों को पद्म भूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया. साल 2026 में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री सम्मान दिए गए.

अलका याग्निक को मिला सम्मान

वरिष्ठ पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने मंच पर जाकर सम्मान ग्रहण किया. मंच पर पहुंचने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया, जो समारोह का एक भावुक क्षण रहा.

ममूटी को भी पद्म भूषण

मलयालम सिनेमा के 'थलाइवा' अभिनेता ममूटी को पद्म भूषण प्रदान किया गया. इस गौरवशाली क्षण में उनके साथ उनकी पत्नी सुल्फाथ, बेटा दुलकर सलमान और बेटी सुरु्मी मौजूद थे.

आर. माधवन को मिला पद्मश्री 

अभिनेता आर. माधवन को पद्मश्री प्रदान किया गया. मंच पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत और पीएम द्वारा पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाना चर्चा का विषय रहा.

इन हस्तियों को मिला पद्मश्री अवॉर्ड

तेलुगु अभिनेता मुरली मोहन और राजेंद्र कुमार को भी उनके शानदार अभिनय के लिए पद्मश्री दिया गया. दिवंगत अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया. उनकी ओर से यह गौरवशाली पुरस्कार उनके चचेरे भाई अरविंद मामानिया ने स्वीकार किया.

पद्म विभूषण 2026 विजेता

  • धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) — कला (महाराष्ट्र)
  • एन. राजम — कला (उत्तर प्रदेश)
  • पी. नारायणन — साहित्य एवं शिक्षा (केरल)
  • के. टी. थॉमस — लोक सेवा (केरल)
  • वी. एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत) — लोक सेवा (केरल)

पद्म भूषण 2026 विजेता

  • कल्लिपट्टी रामासामी पलानीस्वामी — चिकित्सा (तमिलनाडु)
  • डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु — चिकित्सा (अमेरिका)
  • ममूटी — कला (केरल)
  • अलका याज्ञनिक — कला (महाराष्ट्र)
  • पीयूष पांडे (मरणोपरांत) — कला (महाराष्ट्र)
  • शतावधानी आर. गणेश — कला (कर्नाटक)
  • एस. के. एम. मैलानंधन — समाज सेवा (तमिलनाडु)
  • शिबू सोरेन (मरणोपरांत) — लोक सेवा (झारखंड)
  • भगत सिंह कोश्यारी — लोक सेवा (उत्तराखंड)
  • वी. के. मल्होत्रा (मरणोपरांत) — लोक सेवा (दिल्ली)
  • वेल्लापल्ली नटेशन — लोक सेवा (केरल)
  • विजय अमृतराज — खेल (अमेरिका)
  • उदय कोटक — व्यापार एवं उद्योग (महाराष्ट्र)

पद्मश्री 2026 के प्रमुख सम्मानित

पद्मश्री पुरस्कार सूची में भारत और विदेशों की विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां शामिल हैं, जिनमें कला, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, साहित्य और समाज सेवा जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं.

  • ए. ई. मुथुनायगम — विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (केरल)
  • आर्मिडा फर्नांडिस — चिकित्सा (महाराष्ट्र)
  • अशोक खाडे — व्यापार एवं उद्योग (महाराष्ट्र)
  • के. विजय कुमार — सिविल सेवा (तमिलनाडु)
  • हरमनप्रीत कौर भुल्लर — खेल (पंजाब)
  • प्रवीण कुमार — खेल (उत्तर प्रदेश)
  • रोहित शर्मा — खेल (महाराष्ट्र)
  • सविता पुनिया — खेल (हरियाणा)
  • दीपिका रेड्डी — कला (तेलंगाना)
  • कलामंडलम विमला मेनन — कला (केरल)
  • प्रोसेनजीत चटर्जी — कला (पश्चिम बंगाल)
  • शशि शेखर वेम्पति — साहित्य एवं शिक्षा (कर्नाटक)
  • शिवशंकरी — साहित्य एवं शिक्षा (तमिलनाडु)

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