Alka Yagnik Padma Award 2026: अलका याग्निक-ममूटी सहित इन हस्तियों को मिला पद्म भूषण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए अवार्ड

एंटरटेनमेंट
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के पद्म पुरस्कार समारोह में अलका याग्निक, ममूटी, आर. माधवन और अन्य दिग्गजों को कला और सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म सम्मान से नवाजा.
23 जून 2026 दिन मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य सिविल इन्वेस्टिचर समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए. इस गरिमामयी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई प्रमुख अतिथि उपस्थित रहे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलका याग्निक, ममूटी और आर. माधवन सहित अन्य हस्तियों को पद्म भूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया. साल 2026 में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री सम्मान दिए गए.
वरिष्ठ पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने मंच पर जाकर सम्मान ग्रहण किया. मंच पर पहुंचने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया, जो समारोह का एक भावुक क्षण रहा.
#WATCH | Delhi | Eminent playback singer Alka Yagnik conferred with Padma Bhushan by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/ui2U9koEMy
मलयालम सिनेमा के 'थलाइवा' अभिनेता ममूटी को पद्म भूषण प्रदान किया गया. इस गौरवशाली क्षण में उनके साथ उनकी पत्नी सुल्फाथ, बेटा दुलकर सलमान और बेटी सुरु्मी मौजूद थे.
VIDEO | Delhi: Malayalam actor Mammootty conferred the Padma Bhushan award by President Droupadi Murmu.
(Source: Third Party)#PadmaAwards pic.twitter.com/7PASqwUORa— Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2026
अभिनेता आर. माधवन को पद्मश्री प्रदान किया गया. मंच पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत और पीएम द्वारा पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाना चर्चा का विषय रहा.
#WATCH | Delhi | Actor R Madhavan conferred with the Padma Shri by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/HyhHeHiB9e
तेलुगु अभिनेता मुरली मोहन और राजेंद्र कुमार को भी उनके शानदार अभिनय के लिए पद्मश्री दिया गया. दिवंगत अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया. उनकी ओर से यह गौरवशाली पुरस्कार उनके चचेरे भाई अरविंद मामानिया ने स्वीकार किया.
पद्मश्री पुरस्कार सूची में भारत और विदेशों की विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां शामिल हैं, जिनमें कला, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, साहित्य और समाज सेवा जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं.
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