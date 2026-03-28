OTT Trending: नंबर 1 ट्रेंड कर रही 2 घंटे 45 मिनट की ये Courtoom Drama, थिएटर के बाद ओटीटी पर मचाई तहलका

परेश रावल की कोर्टरूम ड्रामा 'द ताज स्टोरी' ओटीटी पर नंबर 1 बन गई है. ताजमहल और 'तेजो महालय' के विवाद पर आधारित यह फिल्म लायंसगेट प्ले पर धूम मचा रही है.



अगर आप कोर्टरूम ड्रामा और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो ओटीटी की दुनिया में इस समय एक ही फिल्म का बोलबाला है. दिग्गज अभिनेता परेश रावल की 165 मिनट लंबी फिल्म 'द ताज स्टोरी' ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दस्तक देते ही शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है. महज 10 दिनों के भीतर यह फिल्म दर्शकों की पहली पसंद बनकर उभरी है.

बॉक्स ऑफिस के बाद ओटीटी पर 'गर्दा'

तुषार अमरीश गोयल के निर्देशन में बनी यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के वक्त फिल्म को समीक्षकों से मिले-जुले रिव्यू मिले थे और कुछ ने इसे 'प्रोपेगेंडा' भी करार दिया था. इसके बावजूद, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही. अब 13 मार्च 2026 को लायंसगेट प्ले पर स्ट्रीम होने के बाद, इसने डिजिटल दर्शकों के बीच अपनी धाक जमा ली है.

क्या है फिल्म की विवादित कहानी?

फिल्म की कहानी एक उत्साही स्थानीय गाइड विष्णु दास (परेश रावल) के इर्द-गिर्द घूमती है. विष्णु दास दुनिया के सात अजूबों में शुमार ताजमहल के पारंपरिक इतिहास को चुनौती देता है. फिल्म पी.एन. ओक जैसे विद्वानों के सिद्धांतों का सहारा लेती है, जो यह दावा करते हैं कि यह ऐतिहासिक स्मारक मूल रूप से 'तेजो महालय' नामक एक प्राचीन मंदिर था. अपने इन दावों को साबित करने के लिए विष्णु दास कानूनी लड़ाई लड़ता है, जिससे यह एक जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा बन जाता है.

इतिहास और रहस्य का मेल

'द ताज स्टोरी' केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह इतिहास की परतों को टटोलने और छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने की एक कोशिश है. फिल्म में परेश रावल की दमदार अदाकारी और कहानी के विवादास्पद पहलू ने इसे चर्चा का केंद्र बना दिया है.

यदि आपने थिएटर्स में यह फिल्म मिस कर दी थी, तो अब आप इसे घर बैठे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. सस्पेंस और तर्कों से भरी यह फिल्म निश्चित रूप से आपको सोचने पर मजबूर कर देगी.

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