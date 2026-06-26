OTT Releases This Week: 'बाहुबली'-'राजा शिवाजी' से 'परफेक्ट फैमिली' तक, जून के आखिरी हफ्ते में लगेगा इन सीरीज-फिल्मों का मेला

जून के आखिरी हफ्ते में मनोरंजन का भरपूर डोज लेकर आ रहे हैं- 'राजा शिवाजी', 'बाहुबली' डॉक्यूमेंट्री और 'लॉक अप सीजन 2'. देखें ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट.

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का सफर लगातार जारी है. जून के आखिरी हफ्ते में दर्शक मनोरंजन के भरपूर डोज के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार जैसी सेवाओं पर बड़ी फिल्मों और धमाकेदार सीरीज का मेला लगने वाला है. आइए जानते हैं इस हफ्ते की प्रमुख रिलीज के बारे में..

राजा शिवाजी (Raja Shivaji)- नेटफ्लिक्स

रितेश देशमुख की बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' अब ओटीटी पर आ रही है. थिएटर में शानदार प्रदर्शन के बाद, यह 26 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. फिल्म में रितेश के साथ जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, विद्या बालन, भाग्यश्री और अभिषेक बच्चन जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं.

बाहुबली: दि टॉर्च बियरर (Bahubali: The Torch Bearer) - नेटफ्लिक्स

एसएस राजामौली की 'बाहुबली' गाथा के पीछे के अनकहे संघर्ष को जानने के लिए तैयार हो जाइए. यह चार एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री 26 जून को नेटफ्लिक्स पर आ रही है. इसमें फिल्म के प्रोडक्शन, बजट की चुनौतियों और इसके निर्माण की पर्दे के पीछे की कहानी दिखाई जाएगी.

परफेक्ट फैमिली सीजन 2 (Perfect Family Season 2)- Sony LIV

26 जून को सोनी लिव पर 'परफेक्ट फैमिली' का दूसरा सीजन रिलीज होगा. यह शो एक ऐसे परिवार की उलझनों और थेरेपी के जरिए जिंदगी को समझने की एक भावुक कहानी है, जिसमें आपसी तालमेल की कमी है.

ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 (Gram Chikitsalay Season 2)- प्राइम वीडियो

डॉ. प्रभात की कहानी को आगे बढ़ाते हुए, इस सीरीज का दूसरा सीजन 23 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुका है. अमोल पाराशर, विनय पाठक और आकांक्षा रंजन कपूर अभिनीत यह शो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डॉ. प्रभात के आदर्शों की एक खूबसूरत यात्रा है.

अलायंस (Alliance)- प्राइम वीडियो

कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह रियलिटी शो 26 जून को प्राइम वीडियो पर दस्तक दे रहा है. 42 एपिसोड्स वाला यह शो ओटीटी के इतिहास का पहला डेली सोप रियलिटी शो माना जा रहा है, जो दर्शकों को छह हफ्तों तक बांधे रखेगा.

लॉक अप सीजन 2 (Lock Up Season 2)- नेटफ्लिक्स

विवादों और ड्रामे से भरपूर 'लॉक अप' का नया सीजन 27 जून को नेटफ्लिक्स पर शुरू हो रहा है. इस सीजन की कमान फराह खान और रितेश देशमुख के हाथों में होगी, जिसमें 14 सेलिब्रिटीज कैद होंगे.

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