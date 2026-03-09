मजाक-मजाक में खड़ा किया करोड़ों का बिजनेस, जानिए 1 फोटो का 15 लाख लेने वाले ओरी ने कैसे शुरू किया ये काम

बिग बॉस फेम ओरी अधिकतर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. वो ज्यादातर अपनी फोटो पोज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओरी एक फोटो क्लिक कराने के लिए 15 लाख रुपये लेते हैं और वो भी डिस्काउंट के साथ? चलिए हम आपको बताते हैं.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का मंच एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा, जब इस हफ्ते शो की शोभा बढ़ाने पहुंचे 'देसी स्वैग' वाले रवि किशन, ग्लैमर क्वीन मलाइका अरोड़ा और सोशल मीडिया की सबसे चर्चित और रहस्यमयी शख्सियत ओरी. जहां रवि किशन ने अपनी कॉमेडी से सबको लोटपोट किया, वहीं ओरी ने रवि के कहने पर टूटी-फूटी भोजपुरी बोलकर महफिल लूट ली.

लेकिन हंसी-मजाक के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई, जब ओरी ने अपनी कमाई के रहस्य से पर्दा उठाया. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी के साथ एक तस्वीर खिंचवाने की कीमत लाखों में हो सकती है? ओरी ने इस बात की पुष्टि की है कि वे महज एक फोटो क्लिक कराने के लिए ₹15 लाख तक चार्ज करते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि यह उनकी 'डिस्काउंटेड रेट' है. आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे एक 'पोज' को ओरी ने भारत के सबसे अनोखे बिजनेस मॉडल में बदल दिया.

ओरी हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं?

ओरी को बॉलीवुड की हर पार्टी और फंक्शन में देखा जाता है. कई बार सोशल मीडिया पर यूजर्स सवाल भी करते हैं कि ओरी हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं. दरअसल ओरी को बॉलीवुड की हर शादी और पार्टी का न्योता मिलता है और वे शादी में जाने के पैसे भी चार्ज करते हैं. इतना ही नहीं, ओरी हर शादी और फंक्शन में नए आउटफिट पहनते हैं और कभी भी आउटफिट रिपीट नहीं करते. यह खुलासे खुद ओरी ने शो में किए हैं.

एक फोटो का 15 लाख रुपये लेते हैं ओरी..

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में ओरी ने बताया कि साल 2025 में उन्हें 80-90 शादियों के इंविटेशन आए थे और वे लगभग हर शादी का हिस्सा बने थे क्योंकि यही उनका काम है. ओरी ने यह भी बताया कि वे हाथ रखने वाले पोज के साथ फोटो लेने के भी पैसे चार्ज करते हैं. उन्होंने बताया कि डिस्काउंट के साथ एक फोटो का 15 लाख रुपये है. ओरी ने यह भी जिक्र किया कि लोगों का मानना है कि उनका टच मैजिकल है.

'मेरे हाथ लगाने से उनकी मुश्किलें कम हो जाती हैं..'

उन्होंने बताया कि लोग मेरे पास आकर उन्हें हाथ लगाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि मेरे हाथ लगाने से उनकी मुश्किलें और बीमारियां भी ठीक हो जाती है. ओरी ने यह भी साफ किया कि यह दावा लोग करते हैं, वे नहीं. बता दें कि इससे पहले ओरी ने खुलासा किया था कि 8 साल से दंपत्ति को संतान नहीं हो रही थी, लेकिन उसके पति को छूने के बाद दंपत्ति को संतान हो गई. इसके लिए भी ओरी ने मोटा पैसा चार्ज किया था.

