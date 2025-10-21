'जवान' से लेकर 'चेन्नई एक्सप्रेस' तक, किंग खान के बर्थ डे पर सिनेमा हॉल में होगा शाहरुख का राज

शाहरुख खान फिल्म महोत्सव में किंग खान के करियर की सात पसंदीदा फिल्म दिखाई जाएगी. चेन्नई एक्सप्रेस, दिल से, मैं हूं ना, जवान और ओम शांति ओम तक, इन फिल्मों के जरिए फैंस किंग खान का जादू फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे.

बॉलीवुड के बादशाह और फैंस के चहेते शाहरुख खान के जन्मदिन आने में अभी 10 दिनों का वक्त बाकि है. हालांकि उनके जन्मदिन की तैयारियां अभी से होने लगी है. किंग खान 31 अक्टूबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे. उनके इस जन्मदिन को लेकर फैंस के लिए पीवीआर आईनॉक्स ने बड़ी खुशखबरी साझा की है. दरअसल, पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड ने शाहरुख खान के जन्मदिन को लेकर ऐलान करते हुए कहा कि कंपनी 31 अक्टूबर से 30 से ज्यादा शहरों के 75 सिनेमघरों में दो हफ्तों का शाहरुख खान फिल्म महोत्सव का आयोजन करेगी.

सिनेमाघरों में होगा शाहरुख का राज

पीवीआर आईनॉक्स ने शाहरुख खान फिल्म महोत्सव में किंग खान के करियर की सात पसंदीदा फिल्म दिखाई जाएगी. इन फिल्मों के जरिए फैंस किंग खान का जादू फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे. शाहरुख खान के सभी फिल्मों में से सात फिल्मों का चयन बहुत ध्यान से किया गया है. इन सभी फिल्मों में शाहरुख खान अलग-अलग शैलियों में एक्टिंग का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे. यह महोत्सव शाहरुख खान के अभिनेता के रूप में उनके बेहतरीन काम को फैंस के सामने फिर से रखेगा.

इन 7 फिल्मों को किया गया शामिल

पीवीआर आईनॉक्स ने शाहरुख के जन्मदिन पर जिन 7 फिल्मों का चयन किया है उनमें देवदास, चेन्नई एक्सप्रेस, दिल से, कभी हां कभी ना, मैं हूं ना, ओम शांति ओम और जवान फिल्म को शामिल किया गया है. शाहरुख ने इन सभी फिल्मों में अलग-अलग जोनर में काम किया है. किसी भी फैंस उनके रोमांटिक अंदाज को देखेंगे तो किसी में फैंस उनके दमदार एक्शन से रूबरू होंगे.

पीवीआर और आईनॉक्स के ऐलान पर शाहरुख खान ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'ये कहानिंया सिर्फ मेरी नहीं है. ये उन दर्शकों की कहानियां हैं जिन्होंने 33 सालों से भी ज्यादा समय तक इन्हें प्यार दिया और अपनाया है. मैं इस सफर का जश्न मनाने के लिए पीवीआर आईनॉक्स का और हम सब पर विश्वास रखने के लिए रेड रिलीज एंटरटेनमेंट का आभारी हूं.'

