FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
T20 वर्ल्ड कप के बीच Rinku Singh के पिता की हालत गंभीर, CCU में हुए भर्ती

T20 वर्ल्ड कप के बीच Rinku Singh के पिता की हालत गंभीर, CCU में हुए भर्ती

1 या 2 नहीं, कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा चुके हैं शाहिद कपूर; यहां है लिस्ट! आखिरी फिल्म का नाम सुन पकड़ लेंगे माथा

1 या 2 नहीं, कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा चुके हैं शाहिद कपूर; यहां है लिस्ट! आखिरी फिल्म का नाम सुन पकड़ लेंगे माथा

पाकिस्तान: आत्मघाती हमलावर ने पंजाब में खुद को उड़ाया, 4 पुलिसकर्मियों की मौत, वीडियो में देखें भयावह मंजर

पाकिस्तान: आत्मघाती हमलावर ने पंजाब में खुद को उड़ाया, 4 पुलिसकर्मियों की मौत, वीडियो में देखें भयावह मंजर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई

कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

1 या 2 नहीं, कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा चुके हैं शाहिद कपूर; यहां है लिस्ट! आखिरी फिल्म का नाम सुन पकड़ लेंगे माथा

Shahid Kapoor Film: शाहिद कपूर की ठुकराई फिल्मों की लिस्ट में'रंग दे बसंती' से लेकर 'रांझणा' तक कई फिल्में शामिल हैं. शाहिद ने व्यस्तता, स्क्रिप्ट या अन्य कारणों से ये प्रोजेक्ट्स छोड़े. आज शाहिद अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं. उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'ओ रोमियो' को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 25, 2026, 08:18 PM IST

1 या 2 नहीं, कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा चुके हैं शाहिद कपूर; यहां है लिस्ट! आखिरी फिल्म का नाम सुन पकड़ लेंगे माथा

Shahid Kapoor film Deva

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अभिनेता शाहिद कपूर न केवल अपनी दमदार एक्टिंग, बल्कि शानदार डांस और स्टाइलिश अंदाज के साथ दर्शकों का मनोरंजन करते रहते हैं. ये खूबियां उनकी हर फिल्मों में दिखती हैं. पंकज कपूर के बेटे ने इंडस्ट्री को कई सफल फिल्में दी हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए, जो बाद में सुपरहिट साबित हुईं. 
शाहिद कपूर की ठुकराई फिल्मों की लिस्ट में'रंग दे बसंती' से लेकर 'रांझणा' तक कई फिल्में शामिल हैं. शाहिद ने व्यस्तता, स्क्रिप्ट या अन्य कारणों से ये प्रोजेक्ट्स छोड़े. आज शाहिद अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं. उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'ओ रोमियो' को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है.

रंग दे बसंती

रंग दे बसंती साल 2006 में आई थी, राकेश ओमप्रकाश मेहरा की यह फिल्म पहले शाहिद कपूर को ऑफर हुई थी, लेकिन शूटिंग की व्यस्तता के कारण उन्होंने मना कर दिया. बाद में आमिर खान ने लीड रोल लिया. फिल्म में आमिर खान, आर. माधवन, सोहा अली खान और सिद्धार्थ के साथ कुणाल कपूर और शरमन जोशी जैसे सितारे शामिल हैं. यह बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक और सुपरहिट फिल्मों में से एक बनी.

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, साल 2011 में रिलीज हुई, जिसका निर्देशन जोया अख्तर ने किया है. दोस्ती और जीवन की खूबसूरती को पर्दे पर उतारती फिल्म बनी फिल्म शाहिद को ऑफर हुई, लेकिन अन्य प्रोजेक्ट की व्यस्तता में उन्होंने ठुकरा दिया. फिल्म में ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल लीड में थे. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई और आज भी दर्शकों की फेवरेट है.

शुद्ध देसी रोमांस  

सुशांत सिंह राजपूत और परिणीति चोपड़ा की शुद्ध देसी रोमांस फिल्म साल 2013 में आई थी. यह रोमांटिक ड्रामा पहले शाहिद को ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. सुशांत सिंह राजपूत ने लीड रोल लिया.

रांझणा 

आनंद एल. राय की इंटेंस लव स्टोरी रांझणा साल 2013 में सिनेमाघरों में आई थी. इस फिल्म के साथ धनुष ने बॉलीवुड डेब्यू किया था. लेकिन पहले शाहिद को ऑफर हुई, मगर व्यस्तता की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. सोनम कपूर और अभय डोल भी लीड में हैं. फिल्म दर्शकों की फेवरेट बनी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई.

इस फिल्म का नाम कर देगा हैरान

इम्तियाज अली की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा रॉकस्टार भी साल 2011 में आई थी. यह फिल्म पहले शाहिद को ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने 'जब वी मेट' चुन लिया था. बाद में रणबीर कपूर ने लीड रोल निभाया. नरगिस फाखरी भी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म ने रणबीर को स्टार बना दिया और आज भी क्लासिक मानी जाती है.

इसके अलावा, सिद्धार्थ आनंद की एक्शन रोमांस फिल्म 'बैंग बैंग', पुनीत मल्होत्रा की रोमांटिक कॉमेडी 'गोरी तेरे प्यार में', 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा', 'बेशर्म' जैसी फिल्में भी पहले शाहिद को ऑफर हुई थीं. उन्होंने मना कर दिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई
कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके
आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 25 February: कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम 
चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
MORE
Advertisement