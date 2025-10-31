FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

November OTT Release: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज

कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, नहीं तो पड़ेगा पछताना

Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?

Lenskart IPO GMP: चश्मा बेचने वाली लेंसकार्ट का IPO, यहां जानें GMP और Price Band की पूरी डिटेल

Dev Uthani Ekadashi: देवउठनी एकादशी पर जलाने चाहिए कितने दिये, जानें इस दिन दीपक जलाने की संख्या, विधि और महत्व

कुत्ता-ब‍िल्‍ली ही नहीं, इन पालतू जानवरों से भी हो सकता है रेबीज का खतरा! ऐसे करें बचाव

Panchkoshi Parikrama Route: चौदह के बाद अब अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के लिए तैयार श्रद्धालु, जानिए जरूरी नियम

Vastu Shashtra: घर में दिख रहे हैं ऐसे संकेत तो समझ लें जल्द शुरू होने वाला है गोल्डन टाइम, खुद चलकर आएगा पैसा

स्वाति मिश्रा कौन हैं? छपरा रैली में जिनकी गीत ‘मेरी झोपड़ी के भाग आज...’ गुनगुनाते दिखें पीएम मोदी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
November OTT Release: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज

November OTT Releases: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, नहीं तो पड़ेगा पछताना

देवउठनी एकादशी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, नहीं तो पड़ेगा पछताना

Lenskart IPO GMP: चश्मा बेचने वाली लेंसकार्ट का IPO, यहां जानें GMP और Price Band की पूरी डिटेल

Lenskart IPO GMP: चश्मा बेचने वाली लेंसकार्ट का IPO, यहां जानें GMP और Price Band की पूरी डिटेल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार

कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार

Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?

Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?

Dev Uthani Ekadashi: देवउठनी एकादशी पर जलाने चाहिए कितने दिये, जानें इस दिन दीपक जलाने की संख्या, विधि और महत्व

देवउठनी एकादशी पर जलाने चाहिए कितने दिये, जानें इस दिन दीपक जलाने की संख्या, विधि और महत्व

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

November OTT Release: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज

November OTT Release 2025: नवंबर में OTT पर थ्रिलर, ड्रामा और एक्शन की बौछार होगी. नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और सोनी लिव पर महारानी 4, फैमिली मैन 3, दिल्ली क्राइम 3 और बारामूला जैसी बड़ी वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होंगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 31, 2025, 02:52 PM IST

November OTT Release: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज
Add DNA as a Preferred Source

November OTT Release: नवंबर का महीना ओटीटी दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म ढेर सारी नई वेब सीरीज और फिल्मों की झोली लेकर आ रहे हैं. इस महीने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) और सोनी लिव (SonyLIV) जैसे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और इमोशन का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. एक तरफ थ्रिलर और सस्पेंस से भरे शोज हैं, तो दूसरी तरफ कॉमेडी और एक्शन से लबालब फिल्में हैं, जिसका मतलब है कि नवंबर में मनोरंजन की कोई कमी नहीं होने वाली है.

थ्रिलर और सस्पेंस की धमाकेदार शुरुआत

नवंबर की शुरुआत थ्रिलर से होगी. 'बारामूला' (7 नवंबर, Netflix) एक ऐसी सीरीज है जो कश्मीर के बर्फ से ढके शहर में एक छोटे बच्चे के रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानी है. डीएसपी रिदवान सैय्यद जब इस केस की जाँच शुरू करते हैं, तो उन्हें न सिर्फ गांव की अजीब घटनाओं से, बल्कि अपने अतीत से भी जूझना पड़ता है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

राष्ट्रीय राजनीति में महारानी 4

हुमा कुरैशी अपने दमदार किरदार रानी भारती के साथ 'महारानी सीजन 4' (7 नवंबर, SonyLIV) में लौट रही हैं. पिछले सीजन में राज्य की राजनीति में जलवा दिखाने के बाद, इस बार रानी भारती राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाली हैं. उनके सामने देश के प्रधानमंत्री होंगे, जिससे सत्ता की कुर्सी, साजिश और रणनीति इस बार डबल लेवल पर होने वाली है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

दिल्ली क्राइम सीजन 3 में मानव तस्करी रैकेट

शेफाली शाह एक बार फिर डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी बनकर 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' (13 नवंबर, Netflix) में लौट रही हैं. पहले दो सीजन की अपार सफलता के बाद, इस बार कहानी और भी इंटेंस होने वाली है. वर्तिका इस बार एक बड़े मानव तस्करी रैकेट से भिड़ेंगी.

कॉमेडी और कोर्टरूम ड्रामा

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी 'जॉली एलएलबी 3' (14 नवंबर, Netflix / Disney+ Hotstar) के साथ कोर्टरूम में धमाल मचाने आ रही है. इस फिल्म में कॉमेडी, इमोशन और सच्चाई की लड़ाई सबकुछ भरपूर है, जिसे सिनेमाघरों में मिस करने वाले दर्शक अब ओटीटी पर देख सकते हैं.

जासूसी और एक्शन से भरपूर फैमिली मैन 3

मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी बनकर 'फैमिली मैन सीजन 3' (21 नवंबर, Amazon Prime Video) में वापस आ गए हैं. इस बार उनका मिशन और भी खतरनाक है, जहाँ एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ देश के लिए जान दांव पर लगाने का कर्तव्य. जासूसी, एक्शन और इमोशन से भरा ये सीजन पिछले दोनों से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है.

स्ट्रेंजर थिंग्स का अंतिम अध्याय

दुनिया की सबसे पॉपुलर सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' (26 नवंबर, Netflix) भी इस नवंबर लौट रही है. फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि इसके आखिरी सीजन का पार्ट 1 रिलीज होने जा रहा है. हॉकिन्स की दुनिया में रहस्यों, मॉन्स्टर्स और इमोशनल ट्विस्ट्स और भी बड़े होने वाले हैं.

थिएटर की फिल्में भी ओटीटी पर

Sunny sanskari ki tulsi kumari

नवंबर में थिएटर में रिलीज हुई फिल्में भी ओटीटी पर आ रही हैं. जाह्नवी कपूर, वरुण धवन, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' दशहरा पर रिलीज होने के बाद 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है. थिएटर रिलीज फिल्मों के अलावा, नवंबर के महीने में कई ओरिजिनल ओटीटी शोज भी रिलीज होंगे.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
November OTT Release: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज
November OTT Releases: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, नहीं तो पड़ेगा पछताना
देवउठनी एकादशी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, नहीं तो पड़ेगा पछताना
Lenskart IPO GMP: चश्मा बेचने वाली लेंसकार्ट का IPO, यहां जानें GMP और Price Band की पूरी डिटेल
Lenskart IPO GMP: चश्मा बेचने वाली लेंसकार्ट का IPO, यहां जानें GMP और Price Band की पूरी डिटेल
Panchkoshi Parikrama Route: चौदह के बाद अब अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के लिए तैयार श्रद्धालु, जानिए जरूरी नियम
चौदह के बाद अब अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के लिए तैयार श्रद्धालु, जानिए जरूरी नियम
NDA Manifesto: बिहार चुनाव के NDA ने जारी किया संकल्प पत्र, 1 करोड़ नौकरियां और महिलाओं को मिलेगा 2,00,000 का लोन
बिहार चुनाव के NDA ने जारी किया संकल्प पत्र, 1 करोड़ नौकरियां और महिलाओं को मिलेगा 2,00,000 का लोन
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?
Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?
Dev Uthani Ekadashi: देवउठनी एकादशी पर जलाने चाहिए कितने दिये, जानें इस दिन दीपक जलाने की संख्या, विधि और महत्व
देवउठनी एकादशी पर जलाने चाहिए कितने दिये, जानें इस दिन दीपक जलाने की संख्या, विधि और महत्व
कुत्ता-ब‍िल्‍ली ही नहीं, इन पालतू जानवरों से भी हो सकता है रेबीज का खतरा! ऐसे करें बचाव
कुत्ता-ब‍िल्‍ली ही नहीं, इन पालतू जानवरों से भी हो सकता है रेबीज का खतरा! ऐसे करें बचाव
Vastu Shashtra: घर में दिख रहे हैं ऐसे संकेत तो समझ लें जल्द शुरू होने वाला है गोल्डन टाइम, खुद चलकर आएगा पैसा
घर में दिख रहे हैं ऐसे संकेत तो समझ लें जल्द शुरू होने वाला है गोल्डन टाइम, खुद चलकर आएगा पैसा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE