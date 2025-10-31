November OTT Release: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज

November OTT Release 2025: नवंबर में OTT पर थ्रिलर, ड्रामा और एक्शन की बौछार होगी. नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और सोनी लिव पर महारानी 4, फैमिली मैन 3, दिल्ली क्राइम 3 और बारामूला जैसी बड़ी वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होंगी.

November OTT Release: नवंबर का महीना ओटीटी दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म ढेर सारी नई वेब सीरीज और फिल्मों की झोली लेकर आ रहे हैं. इस महीने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) और सोनी लिव (SonyLIV) जैसे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन और इमोशन का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. एक तरफ थ्रिलर और सस्पेंस से भरे शोज हैं, तो दूसरी तरफ कॉमेडी और एक्शन से लबालब फिल्में हैं, जिसका मतलब है कि नवंबर में मनोरंजन की कोई कमी नहीं होने वाली है.

थ्रिलर और सस्पेंस की धमाकेदार शुरुआत

नवंबर की शुरुआत थ्रिलर से होगी. 'बारामूला' (7 नवंबर, Netflix) एक ऐसी सीरीज है जो कश्मीर के बर्फ से ढके शहर में एक छोटे बच्चे के रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानी है. डीएसपी रिदवान सैय्यद जब इस केस की जाँच शुरू करते हैं, तो उन्हें न सिर्फ गांव की अजीब घटनाओं से, बल्कि अपने अतीत से भी जूझना पड़ता है.

राष्ट्रीय राजनीति में महारानी 4

हुमा कुरैशी अपने दमदार किरदार रानी भारती के साथ 'महारानी सीजन 4' (7 नवंबर, SonyLIV) में लौट रही हैं. पिछले सीजन में राज्य की राजनीति में जलवा दिखाने के बाद, इस बार रानी भारती राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाली हैं. उनके सामने देश के प्रधानमंत्री होंगे, जिससे सत्ता की कुर्सी, साजिश और रणनीति इस बार डबल लेवल पर होने वाली है.

दिल्ली क्राइम सीजन 3 में मानव तस्करी रैकेट

शेफाली शाह एक बार फिर डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी बनकर 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' (13 नवंबर, Netflix) में लौट रही हैं. पहले दो सीजन की अपार सफलता के बाद, इस बार कहानी और भी इंटेंस होने वाली है. वर्तिका इस बार एक बड़े मानव तस्करी रैकेट से भिड़ेंगी.

कॉमेडी और कोर्टरूम ड्रामा

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी 'जॉली एलएलबी 3' (14 नवंबर, Netflix / Disney+ Hotstar) के साथ कोर्टरूम में धमाल मचाने आ रही है. इस फिल्म में कॉमेडी, इमोशन और सच्चाई की लड़ाई सबकुछ भरपूर है, जिसे सिनेमाघरों में मिस करने वाले दर्शक अब ओटीटी पर देख सकते हैं.

जासूसी और एक्शन से भरपूर फैमिली मैन 3

मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी बनकर 'फैमिली मैन सीजन 3' (21 नवंबर, Amazon Prime Video) में वापस आ गए हैं. इस बार उनका मिशन और भी खतरनाक है, जहाँ एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ देश के लिए जान दांव पर लगाने का कर्तव्य. जासूसी, एक्शन और इमोशन से भरा ये सीजन पिछले दोनों से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है.

स्ट्रेंजर थिंग्स का अंतिम अध्याय

दुनिया की सबसे पॉपुलर सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' (26 नवंबर, Netflix) भी इस नवंबर लौट रही है. फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि इसके आखिरी सीजन का पार्ट 1 रिलीज होने जा रहा है. हॉकिन्स की दुनिया में रहस्यों, मॉन्स्टर्स और इमोशनल ट्विस्ट्स और भी बड़े होने वाले हैं.

थिएटर की फिल्में भी ओटीटी पर

नवंबर में थिएटर में रिलीज हुई फिल्में भी ओटीटी पर आ रही हैं. जाह्नवी कपूर, वरुण धवन, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' दशहरा पर रिलीज होने के बाद 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है. थिएटर रिलीज फिल्मों के अलावा, नवंबर के महीने में कई ओरिजिनल ओटीटी शोज भी रिलीज होंगे.

