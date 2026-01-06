'धुरंधर' और 'कंतारा' नहीं, इम्तियाज अली ने इस 'फ्लॉप' फिल्म को बताया 2025 की बेस्ट मूवी

इम्तियाज अली ने 'धुरंधर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को छोड़, अनुराग कश्यप की 'निशांची' को साल 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया है. मात्र ₹1.55 करोड़ कमाने वाली यह फिल्म अब चर्चा में है.

साल 2025 हिंदी सिनेमा के लिए ऐतिहासिक रहा. एक तरफ 'धुरंधर' ने ₹1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया, तो दूसरी तरफ 'सैयारा' और 'छावा' जैसी फिल्मों ने दर्शकों का दिल जीता. लेकिन जब बात साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनने की आई, तो मशहूर निर्देशक इम्तियाज अली ने बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को दरकिनार करते हुए एक चौंकाने वाला नाम लिया.

इम्तियाज अली की अनूठी पसंद है ये फिल्म

'तमाशा' और 'रॉकस्टार' जैसी फिल्मों के निर्देशक इम्तियाज अली ने इंस्टाग्राम पर अनुराग कश्यप की फिल्म 'निशांची' की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा, "पिछले साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक. इसके दोनों पार्ट (1 और 2) एक साथ जरूर देखें." यह बयान इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि 'निशांची' बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी 'डिजास्टर' साबित हुई थी और दुनिया भर में मात्र ₹1.55 करोड़ ही कमा सकी थी.

क्या है 'निशांची' की कहानी?

यह फिल्म अनुराग कश्यप के सिग्नेचर स्टाइल वाला एक रॉ और दमदार क्राइम ड्रामा है. फिल्म दो जुड़वां भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपराध की अंधेरी दुनिया में फंस जाते हैं. यह कहानी भाग्य और मनुष्य के फैसलों के परिणामों को बेहद यथार्थवादी ढंग से दिखाती है.

फिल्म के स्टार कास्ट

इस फिल्म से ऐश्वर्य ठाकरे ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने चुनौतीपूर्ण दोहरी भूमिका निभाई है. उनके साथ कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अय्यूब और विनीत कुमार सिंह जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आए हैं.

बॉक्स ऑफिस पर फेल, लेकिन डिजिटल पर हिट

सितंबर 2025 में रिलीज हुई 'निशांची' को समीक्षकों ने तो सराहा, लेकिन सिनेमाघरों में दर्शक जुटाने में यह नाकाम रही. हालांकि, प्राइम वीडियो पर रिलीज होने के बाद इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ही मेकर्स ने इसका दूसरा भाग सीधे ओटीटी पर रिलीज किया है.

