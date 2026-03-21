FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? 9 साल से नंबर-1 इस कंट्री में न पैसा है न लग्जरी फिर क्या है इसका ‘हैप्पीनेस फॉर्मूला’

दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? 9 साल से नंबर-1 इस कंट्री में न पैसा है न लग्जरी फिर क्या है इसका ‘हैप्पीनेस फॉर्मूला’

नोरा फतेही का Sarke Chunar भी है फेल, 90's के इन 10 डबल मीनिंग सॉन्ग के आगे; सुन लिए तो शर्म से हो जाएंगे लाल

नोरा फतेही का Sarke Chunar भी है फेल, 90's के इन 10 डबल मीनिंग सॉन्ग के आगे; सुन लिए तो शर्म से हो जाएंगे लाल

Navratri 3rd Day: चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की करें इस विधि से पूजा, बीज मंत्र से लेकर भोग तक यहां जानें

चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की करें इस विधि से पूजा, बीज मंत्र से लेकर भोग तक यहां जानें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Guru-Chandrama Yuti: 3 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग वाला गोल्डन टाइम, मिलेगा पैसा, प्रमोशन और हाई सैलेरी नौकरी का ऑफर 

3 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग वाला गोल्डन टाइम, मिलेगा पैसा, प्रमोशन और हाई सैलेरी नौकरी का ऑफर

20+ Eid Mubarak Wishes 2026: ईद मुबारक! 'खुदा करे आपकी हर दुआ कबूल हो..' ईद-उल-फितर पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत भरे ये संदेश

20+ Eid Mubarak Wishes 2026: ईद मुबारक! 'खुदा करे आपकी हर दुआ कबूल हो..' ईद-उल-फितर पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत भरे ये संदेश

25 साल का होम लोन महज 10 साल में कैसे चुकाएं, जान लें ये 3 आसान तरीके!

25 साल का होम लोन महज 10 साल में कैसे चुकाएं, जान लें ये 3 आसान तरीके!

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

नोरा फतेही का Sarke Chunar भी है फेल, 90's के इन 10 डबल मीनिंग सॉन्ग के आगे; सुन लिए तो शर्म से हो जाएंगे लाल

नोरा फतेही के गाने 'सरके चुनर' पर बैन के बाद बॉलीवुड के पुराने विवादित गानों की चर्चा तेज है. 90 के दशक के इन 10 गानों ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी थीं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Mar 21, 2026, 08:36 AM IST

नोरा फतेही का Sarke Chunar भी है फेल, 90's के इन 10 डबल मीनिंग सॉन्ग के आगे; सुन लिए तो शर्म से हो जाएंगे लाल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड और विवादों का पुराना नाता रहा है. हाल ही में नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माया गया गाना 'सरके चुनर' अपनी अश्लील शब्दावली के कारण केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड के निशाने पर आ गया है. इस गाने पर आधिकारिक बैन की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर उन गानों की चर्चा फिर से छिड़ गई है, जिन्होंने 90 के दशक में 'डबल मीनिंग' के नाम पर खूब हंगामा मचाया था. आइए नजर डालते हैं उन 10 चर्चित गानों पर, जिनके बोलों ने उस दौर में नैतिकता और सेंसरशिप पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे:

1. खड़ा है, खड़ा है (फिल्म: अंदाज, 1994)

अनिल कपूर और जूही चावला पर फिल्माए गए इस गाने के बोल इंदीवर ने लिखे थे. इस गाने के द्विअर्थी शब्दों ने उस समय फिल्म जगत में तहलका मचा दिया था और आज भी इसे सबसे विवादित गानों में गिना जाता है.

2. दिन में लेती है, रात में लेती है (फिल्म: अमानत, 1994)

अलका याग्निक और इला अरुण की आवाज में सजे इस गाने के बोल इतने विवादास्पद थे कि इसे लेकर लंबे समय तक बहस चली थी. इसके शब्दों को लेकर सेंसर बोर्ड पर भी कड़े सवाल उठे थे.

3. डालूंगा-डालूंगा प्यार से मैं डालूंगा (फिल्म: अमानत, 1994)

इसी फिल्म का एक और गाना कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया था. इसके बोलों के पीछे छिपे 'डबल मीनिंग' अर्थ ने इसे पारिवारिक दर्शकों के बीच काफी असहज बना दिया था.

4. सरकाय लेओ खटिया (फिल्म: राजा बाबू, 1994)

गोविंदा और करिश्मा कपूर का यह सुपरहिट गाना अपने डांस स्टेप्स और 'जाड़ा लगे' जैसे बोलों के कारण काफी चर्चा में रहा. इसे उस दौर का सबसे 'बोल्ड' कमर्शियल गाना माना गया था.

5. चोली के पीछे क्या है (फिल्म: खलनायक, 1993)

माधुरी दीक्षित के इस गाने ने नेशनल अवॉर्ड तो जीता, लेकिन इसके बोलों को लेकर संसद तक में विरोध हुआ था. आनंद बख्शी के लिखे इस गीत ने उस समय अश्लीलता की नई बहस छेड़ दी थी.

6. अटरिया पे लोटन कबूतर रे (फिल्म: दलाल, 1993)

मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का के इस गाने के बोल माया गोविंद ने लिखे थे. इसके विजुअल्स और लिरिक्स दोनों ही उस समय के हिसाब से काफी विवादित थे.

7. कल सैयां ने ऐसी बॉलिंग करी (फिल्म: विजयपथ, 1994)

अजय देवगन और तब्बू की इस फिल्म का यह गाना ट्रेलर में तो नजर आया, लेकिन भारी विवाद और सेंसर के दबाव के चलते इसे फिल्म के फाइनल कट से हटाना पड़ा था.

8. रुक्मणी, रुक्मणी (फिल्म: रोजा, 1992)

ए.आर. रहमान के संगीत वाले इस गाने के बोल 'शादी के बाद क्या-क्या हुआ' को लेकर काफी विवाद हुआ था. एक गंभीर फिल्म में इस तरह के बोलों ने दर्शकों को हैरान कर दिया था.

9. सासुजी तेरा लाडला (फिल्म: आशिक मस्ताने, 1995)

इला अरुण की खास आवाज में गाए गए इस गाने में भी 'डबल मीनिंग' का तड़का भरपूर था. रानी मलिक के लिखे बोलों ने इसे रिलीज के समय विवादों के घेरे में ला खड़ा किया था.

10. हम तो तंबू में बंबू (फिल्म: मर्द, 1985)

अमिताभ बच्चन की फिल्म का यह गाना आज भी अपनी बेतुकी और द्विअर्थी शब्दावली के लिए याद किया जाता है. अनु मलिक के संगीत और अनुप्रास अलंकार वाले इस गाने ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Guru-Chandrama Yuti: 3 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग वाला गोल्डन टाइम, मिलेगा पैसा, प्रमोशन और हाई सैलेरी नौकरी का ऑफर 
3 राशियों के लिए शुरू होगा राजयोग वाला गोल्डन टाइम, मिलेगा पैसा, प्रमोशन और हाई सैलेरी नौकरी का ऑफर
20+ Eid Mubarak Wishes 2026: ईद मुबारक! 'खुदा करे आपकी हर दुआ कबूल हो..' ईद-उल-फितर पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत भरे ये संदेश
20+ Eid Mubarak Wishes 2026: ईद मुबारक! 'खुदा करे आपकी हर दुआ कबूल हो..' ईद-उल-फितर पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत भरे ये संदेश
25 साल का होम लोन महज 10 साल में कैसे चुकाएं, जान लें ये 3 आसान तरीके!
25 साल का होम लोन महज 10 साल में कैसे चुकाएं, जान लें ये 3 आसान तरीके!
मात्र 30 रुपये की बचत आपको बना देगी 24,00,000 रुपये का मालिक, जानें क्या है ये सरकारी योजना!
मात्र 30 रुपये की बचत आपको बना देगी 24,00,000 रुपये का मालिक, जानें क्या है ये सरकारी योजना!
दुनिया में तेजी से इस धर्म को छोड़ते जा रहे हैं लोग, ‘नो रिलिजन’ अपनाकर बनते जा रहे नास्तिक
दुनिया में तेजी से इस धर्म को छोड़ते जा रहे हैं लोग, ‘नो रिलिजन’ अपनाकर बनते जा रहे नास्तिक
MORE
Advertisement
धर्म
Mangal Shani Yuti: मंगल और शनि की युति इन 4 राशियों की बढ़ाएंगी मुश्किल, शुरू होगा बुरा समय, संभलकर रखें 1-1 कदम
मंगल और शनि की युति इन 4 राशियों की बढ़ाएंगी मुश्किल, शुरू होगा बुरा समय, संभलकर रखें 1-1 कदम
Chaitra Navratri 2026: आज नवरात्रि के दूसरे दिन होगी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर माता का मंत्र, भोग और आरती
आज नवरात्रि के दूसरे दिन होगी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर माता का मंत्र, भोग और आरती
Horoscope 20 March: कर्क और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: ‘मनी मैग्नेट’ होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, अपने आप खिंचा चला आता है इनके पास पैसा
‘मनी मैग्नेट’ होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, अपने आप खिंचा चला आता है इनके पास पैसा
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि के पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा, जानें विधि से लेकर आरती, मंत्र और भोग
नवरात्रि के पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा, जानें विधि से लेकर आरती, मंत्र और भोग
MORE
Advertisement