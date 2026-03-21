नोरा फतेही का Sarke Chunar भी है फेल, 90's के इन 10 डबल मीनिंग सॉन्ग के आगे; सुन लिए तो शर्म से हो जाएंगे लाल

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नोरा फतेही के गाने 'सरके चुनर' पर बैन के बाद बॉलीवुड के पुराने विवादित गानों की चर्चा तेज है. 90 के दशक के इन 10 गानों ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी थीं.
बॉलीवुड और विवादों का पुराना नाता रहा है. हाल ही में नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माया गया गाना 'सरके चुनर' अपनी अश्लील शब्दावली के कारण केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड के निशाने पर आ गया है. इस गाने पर आधिकारिक बैन की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर उन गानों की चर्चा फिर से छिड़ गई है, जिन्होंने 90 के दशक में 'डबल मीनिंग' के नाम पर खूब हंगामा मचाया था. आइए नजर डालते हैं उन 10 चर्चित गानों पर, जिनके बोलों ने उस दौर में नैतिकता और सेंसरशिप पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे:
अनिल कपूर और जूही चावला पर फिल्माए गए इस गाने के बोल इंदीवर ने लिखे थे. इस गाने के द्विअर्थी शब्दों ने उस समय फिल्म जगत में तहलका मचा दिया था और आज भी इसे सबसे विवादित गानों में गिना जाता है.
अलका याग्निक और इला अरुण की आवाज में सजे इस गाने के बोल इतने विवादास्पद थे कि इसे लेकर लंबे समय तक बहस चली थी. इसके शब्दों को लेकर सेंसर बोर्ड पर भी कड़े सवाल उठे थे.
इसी फिल्म का एक और गाना कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया था. इसके बोलों के पीछे छिपे 'डबल मीनिंग' अर्थ ने इसे पारिवारिक दर्शकों के बीच काफी असहज बना दिया था.
गोविंदा और करिश्मा कपूर का यह सुपरहिट गाना अपने डांस स्टेप्स और 'जाड़ा लगे' जैसे बोलों के कारण काफी चर्चा में रहा. इसे उस दौर का सबसे 'बोल्ड' कमर्शियल गाना माना गया था.
माधुरी दीक्षित के इस गाने ने नेशनल अवॉर्ड तो जीता, लेकिन इसके बोलों को लेकर संसद तक में विरोध हुआ था. आनंद बख्शी के लिखे इस गीत ने उस समय अश्लीलता की नई बहस छेड़ दी थी.
मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का के इस गाने के बोल माया गोविंद ने लिखे थे. इसके विजुअल्स और लिरिक्स दोनों ही उस समय के हिसाब से काफी विवादित थे.
अजय देवगन और तब्बू की इस फिल्म का यह गाना ट्रेलर में तो नजर आया, लेकिन भारी विवाद और सेंसर के दबाव के चलते इसे फिल्म के फाइनल कट से हटाना पड़ा था.
ए.आर. रहमान के संगीत वाले इस गाने के बोल 'शादी के बाद क्या-क्या हुआ' को लेकर काफी विवाद हुआ था. एक गंभीर फिल्म में इस तरह के बोलों ने दर्शकों को हैरान कर दिया था.
इला अरुण की खास आवाज में गाए गए इस गाने में भी 'डबल मीनिंग' का तड़का भरपूर था. रानी मलिक के लिखे बोलों ने इसे रिलीज के समय विवादों के घेरे में ला खड़ा किया था.
अमिताभ बच्चन की फिल्म का यह गाना आज भी अपनी बेतुकी और द्विअर्थी शब्दावली के लिए याद किया जाता है. अनु मलिक के संगीत और अनुप्रास अलंकार वाले इस गाने ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
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