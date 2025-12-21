Nora Fatehi के कार को शराबी ने मारी टक्कर, एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस ने बयां किया खौफ; बोलीं- मौत को करीब से देखा..

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Nora Fatehi Car Accident: मुंबई में एक शराबी ड्राइवर ने नोरा फतेही की कार को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें मामूली चोटें आईं. हादसे के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट वीडियो के जरिए अपना दर्द बयां किया है.

Pragya Bharti

Updated : Dec 21, 2025, 10:25 AM IST

बॉलीवुड की मशहूर डांसर और अभिनेत्री नोरा फतेही हाल ही में मुंबई में एक गंभीर सड़क हादसे का शिकार हो गईं. यह घटना उस समय हुई जब नोरा दक्षिण मुंबई में आयोजित 'सनबर्न फेस्टिवल' (Sunburn Festival 2025) में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जा रही थीं. गनीमत रही कि इस टक्कर में उनकी जान बाल-बाल बच गई, हालांकि उन्हें सिर में चोट आई है.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 4 बजे अंधेरी वेस्ट के पास एक 27 वर्षीय ड्राइवर, जिसकी पहचान विनय सकपाल के रूप में हुई है, ने अपनी कार से नोरा की मर्सिडीज को जोरदार टक्कर मार दी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ड्राइवर नशे की हालत में था. टक्कर इतनी भीषण थी कि नोरा का सिर कार की खिड़की से जा टकराया और उनकी गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा.

स्वास्थ्य अपडेट और मेडिकल टेस्ट

हादसे के तुरंत बाद नोरा की टीम उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गई. डॉक्टरों ने आंतरिक रक्तस्राव (Internal Bleeding) की जांच के लिए सीटी स्कैन (CT Scan) किया. रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि नोरा को 'माइल्ड कंकशन' (Slight Concussion) और शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन आई है. डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी.
इतने बड़े हादसे और चोट के बावजूद नोरा ने हार नहीं मानी. उन्होंने अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए डॉक्टरों की सलाह के उलट उसी शाम सनबर्न फेस्टिवल में परफॉर्म करने का फैसला किया. अंतरराष्ट्रीय डीजे डेविड गुएटा (David Guetta) के साथ उनके स्टेज अपीयरेंस को दर्शकों ने खूब सराहा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह किस दर्द से गुजर रही हैं.

नोरा का भावुक संदेश और 'ट्रॉमा'

हादसे के बाद नोरा ने इंस्टाग्राम पर अपना हेल्थ अपडेट साझा करते हुए इसे 'भयानक अनुभव' बताया. उन्होंने लिखा, "मैं अभी भी सदमे में हूं. टक्कर बहुत जोरदार थी. यह हादसा बहुत बुरा हो सकता था, पर भगवान का शुक्र है कि मैं सुरक्षित हूं." साथ ही उन्होंने लोगों से शराब पीकर गाड़ी न चलाने की सख्त अपील की.

पुलिस की कार्रवाई

मुंबई पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी ड्राइवर विनय सकपाल को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और नशे में धुत्त होकर एक्सीडेंट करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

