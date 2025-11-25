मेटैलिक ग्रे सिल्क साड़ी और स्टेटमेंट ज्वेलरी में छाईं Nita Ambani, शादी में मुकेश अंबानी संग दिए पोज; देखें खूबसूरत तस्वीरें

नीता अंबानी ने मुकेश अंबानी के साथ एक शादी में मेटैलिक ग्रे और नीली सिल्क साड़ी में नजर आईं. उन्होंने हीरे और पन्ने (एमरल्ड) के स्टेटमेंट ज्वेलरी से अपने लुक को पूरा किया, जिसमें मल्टी-स्ट्रिंग नेकलेस और मैचिंग कंगन शामिल थे.

उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी हाल ही में अपने एक करीबी मित्र के बेटे की शादी में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने पारंपरिक और शाही अंदाज से सबका ध्यान खींचा. नीता अंबानी ने इस दौरान एक बेहद खूबसूरत सिल्क साड़ी और अपने निजी कलेक्शन के अनमोल हीरे-पन्ने (एमरल्ड) के आभूषण पहने थे, जिसमें वह हमेशा की तरह 'पिक्चर परफेक्ट' नजर आ रही थीं. यह शादी मुकेश अंबानी के करीबी सहयोगी परिमल धीरजलाल नाथवानी के बेटे करण नाथवानी की थी, जो जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित की गई थी.

नीता अंबानी का वेडिंद गेस्ट लुक

नीता अंबानी इस समारोह के लिए एक बेहतरीन ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दीं. उन्होंने मेटैलिक ग्रे शेड की सिल्क साड़ी पहनी, जिसमें गहरे इंडिगो ब्लू रंग का कंट्रास्ट देखने को मिला. साड़ी पर फूलों वाली पैटर्न में कढ़ाई की गई थी. साड़ी के किनारे पर लगी रंगीन पट्टी इसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी. उन्होंने साड़ी के साथ एक कंट्रास्ट गहरे इंडिगो ब्लू सिल्क का ब्लाउज पहना, जिसकी हाफ-लेंथ स्लीव्स पर कढ़ाई की गई थी.

ज्वेलरी और स्टाइल

नीता अंबानी अपने शानदार ज्वेलरी कलेक्शन के लिए जानी जाती हैं, और इस बार भी उन्होंने अपने लुक को स्टेटमेंट पीस के साथ स्टाइल किया. उन्होंने अपने निजी कलेक्शन से हीरे और पन्ने (डायमंड और एमरल्ड) के आभूषण चुने. इसमें पन्ने के सेंटरपीस से सजा एक मल्टी-स्ट्रिंग डायमंड नेकलेस, मैचिंग कंगन (कढ़ा), गोलाकार झुमके और एक विशाल सेंटर स्टोन वाली अंगूठी (रिंग) शामिल थी.

उन्होंने अपने बालों को साइड-पार्टेड और मेसी बन में बांध रखा था. मेकअप में उन्होंने लाल बिंदी, हल्का गुलाबी लिप शेड, ब्लश्ड चीक्स, एक दमकता हुआ बेस, कोहल-लाइन्ड आँखें और मस्कारा-सजी पलकों का चुनाव किया.

मुकेश अंबानी का लुक

इस दौरान मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी के रंगीन और भव्य लुक को बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया. उन्होंने पूरी तरह से काले रंग का स्लीक पहनावा चुना. मुकेश अंबानी ने काले रंग की शेरवानी जैकेट पहनी थी, जिसमें मैंडरिन कॉलर और सामने बटन लगे थे. उन्होंने इसे एक सफेद शर्ट और मैचिंग काले पैंट के साथ पहना.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.