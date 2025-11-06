TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?

एंटरटेनमेंट
Neil Bhatt And Aishwarya Sharma Files for Divorce: TV के पॉपुलर कपल्स नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने तलाक के लिए अर्जी दी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 4 साल की शादी को दोनों ने तोड़ने का फैसला किया है. बता दें कि TV की दुनिया में ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की जोड़ी काफी पॉपुलर रही है. 'बिग बॉस 17’ में नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया. लेकिन, लंबे समय से इनके बीच दूरियां देखने को मिल रही है, जिससे उनके फैंस भी काफी परेशान हैं. काफी दिनों से दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया या किसी इवेंट्स पर भी साथ में नहीं दिखाई दे रहे थे.