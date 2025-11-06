एंटरटेनमेंट

TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?

TV के पॉपुलर कपल्स Neil Bhatt और Aishwarya Sharma ने तलाक के लिए अर्जी दी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 4 साल की शादी को दोनों ने तोड़ने का फैसला किया है. TV की दुनिया में ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की जोड़ी काफी पॉपुलर रही है. नील और ऐश्वर्या का अलग होना फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है...

neil bhatt and aishwarya sharma files for divorce

