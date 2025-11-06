FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार- डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान के लिए वोटर्स को दिया धन्यवाद, चुनाव में लालू परिवार की हार का किया दावा

TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?

UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी

अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह

1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख

किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

भारत के ये 5 शहर आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, इस जगह हो सकता है फाइनल

एंटरटेनमेंट

TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?

TV के पॉपुलर कपल्स Neil Bhatt और Aishwarya Sharma ने तलाक के लिए अर्जी दी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 4 साल की शादी को दोनों ने तोड़ने का फैसला किया है. TV की दुनिया में ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की जोड़ी काफी पॉपुलर रही है. नील और ऐश्वर्या का अलग होना फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है...

Abhay Sharma

Updated : Nov 06, 2025, 06:27 PM IST

TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?

neil bhatt and aishwarya sharma files for divorce 

Neil Bhatt And Aishwarya Sharma Files for Divorce: TV के पॉपुलर कपल्स नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने तलाक के लिए अर्जी दी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 4 साल की शादी को दोनों ने तोड़ने का फैसला किया है. बता दें कि TV की दुनिया में ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की जोड़ी काफी पॉपुलर रही है. 'बिग बॉस 17’ में  नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया. लेकिन, लंबे समय से इनके बीच दूरियां देखने को मिल रही है, जिससे उनके फैंस भी काफी परेशान हैं. काफी दिनों से दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया या किसी इवेंट्स पर भी साथ में नहीं दिखाई दे रहे थे.

 

 

 

 

TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?
UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी
अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह
1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख
किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक
भारत के ये 5 शहर आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, इस जगह हो सकता है फाइनल
