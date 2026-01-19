FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World; मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें

2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World, मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें

Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व

खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व

'मैं लौटूंगी या नहीं..', नेहा कक्कड़ ने रिलेशनशिप और काम से ब्रेक का एलान कर तुरंत हटाया पोस्ट; मिनटों में हुआ वायरल

'मैं लौटूंगी या नहीं..', नेहा कक्कड़ ने रिलेशनशिप और काम से ब्रेक का एलान कर तुरंत हटाया पोस्ट; मिनटों में हुआ वायरल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

Junk Food Side Effects: चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर

चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'मैं लौटूंगी या नहीं..', नेहा कक्कड़ ने रिलेशनशिप और काम से ब्रेक का एलान कर तुरंत हटाया पोस्ट; मिनटों में हुआ वायरल

Neha Kakkar Viral Post: मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारियों और रिश्तों से ब्रेक लेने का एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया. इससे उनके फैंस काफी हैरान हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 19, 2026, 03:06 PM IST

'मैं लौटूंगी या नहीं..', नेहा कक्कड़ ने रिलेशनशिप और काम से ब्रेक का एलान कर तुरंत हटाया पोस्ट; मिनटों में हुआ वायरल

Neha Kakkar her husband Rohanpreet Singh

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड की 'सेल्फी क्वीन' नेहा कक्कड़ अपनी सुरीली आवाज और हंसमुख अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हालांकि, हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ ऐसा साझा किया, जिसने उनके मानसिक स्वास्थ्य और निजी जिंदगी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

पोस्ट में क्या लिखा था?

नेहा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक संदेश लिखा था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि वह अपनी सभी जिम्मेदारियों, काम और रिश्तों से कुछ समय के लिए 'ब्रेक' लेना चाहती हैं. उन्होंने लिखा कि वह मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रही हैं और उन्हें एकांत की जरूरत है.

पोस्ट को तुरंत किया डिलीट

जैसे ही यह पोस्ट वायरल होना शुरू हुआ और फैंस ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू की, नेहा ने अचानक इसे अपनी प्रोफाइल से हटा दिया. किसी पोस्ट को शेयर करने के तुरंत बाद डिलीट कर देना अक्सर 'क्रिप्टिक' या रहस्यमयी माना जाता है, जिससे उनके प्रशंसकों के बीच कयासों का दौर शुरू हो गया.

निजी जिंदगी और काम का दबाव

नेहा पिछले कई सालों से लगातार म्यूजिक इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. सिंगिंग के साथ-साथ वह रियलिटी शोज जज करने और वर्ल्ड टूर में भी व्यस्त रहती हैं. जानकारों का मानना है कि काम के अत्यधिक दबाव और निरंतर चर्चा में रहने के कारण शायद वह 'बर्नआउट' महसूस कर रही हैं.

रोहनप्रीत सिंह के साथ रिश्तों पर उठे सवाल

जब भी नेहा कोई ऐसा पोस्ट साझा करती हैं, तो सोशल मीडिया पर उनके और उनके पति रोहनप्रीत सिंह के बीच अनबन की अफवाहें उड़ने लगती हैं. हालांकि, दोनों अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों और छुट्टियों पर एक साथ खुश नजर आते हैं, इसलिए इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है, यह कह पाना मुश्किल है.

पहले भी दे चुकी हैं ऐसे संकेत

यह पहली बार नहीं है जब नेहा ने अपनी भावनाओं को इस तरह जाहिर किया हो. वह पहले भी कई बार एंग्जायटी और ट्रोलिंग के खिलाफ खुलकर बोल चुकी हैं. वह एक बेहद संवेदनशील कलाकार मानी जाती हैं, जो अपनी खुशी और दुख दोनों ही अपने फैंस के साथ साझा करना पसंद करती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
Junk Food Side Effects: चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Grahan 2026: फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
Today's Horoscope 18 January: रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल 
रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं  
इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं
Zodiac Sign: ये राशि वाला है आपका दोस्त या हमसफर तो लाइफ सेट समझें, वो सब यहां मिलेगा जिसकी आपको तमन्ना होगी
ये राशि वाला है आपका दोस्त या हमसफर तो लाइफ सेट समझें, वो सब यहां मिलेगा जिसकी आपको तमन्ना होगी
MORE
Advertisement