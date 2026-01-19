'मैं लौटूंगी या नहीं..', नेहा कक्कड़ ने रिलेशनशिप और काम से ब्रेक का एलान कर तुरंत हटाया पोस्ट; मिनटों में हुआ वायरल

Neha Kakkar Viral Post: मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारियों और रिश्तों से ब्रेक लेने का एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया. इससे उनके फैंस काफी हैरान हैं.

बॉलीवुड की 'सेल्फी क्वीन' नेहा कक्कड़ अपनी सुरीली आवाज और हंसमुख अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हालांकि, हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ ऐसा साझा किया, जिसने उनके मानसिक स्वास्थ्य और निजी जिंदगी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

पोस्ट में क्या लिखा था?

नेहा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक संदेश लिखा था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि वह अपनी सभी जिम्मेदारियों, काम और रिश्तों से कुछ समय के लिए 'ब्रेक' लेना चाहती हैं. उन्होंने लिखा कि वह मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रही हैं और उन्हें एकांत की जरूरत है.

पोस्ट को तुरंत किया डिलीट

जैसे ही यह पोस्ट वायरल होना शुरू हुआ और फैंस ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू की, नेहा ने अचानक इसे अपनी प्रोफाइल से हटा दिया. किसी पोस्ट को शेयर करने के तुरंत बाद डिलीट कर देना अक्सर 'क्रिप्टिक' या रहस्यमयी माना जाता है, जिससे उनके प्रशंसकों के बीच कयासों का दौर शुरू हो गया.

निजी जिंदगी और काम का दबाव

नेहा पिछले कई सालों से लगातार म्यूजिक इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. सिंगिंग के साथ-साथ वह रियलिटी शोज जज करने और वर्ल्ड टूर में भी व्यस्त रहती हैं. जानकारों का मानना है कि काम के अत्यधिक दबाव और निरंतर चर्चा में रहने के कारण शायद वह 'बर्नआउट' महसूस कर रही हैं.

रोहनप्रीत सिंह के साथ रिश्तों पर उठे सवाल

जब भी नेहा कोई ऐसा पोस्ट साझा करती हैं, तो सोशल मीडिया पर उनके और उनके पति रोहनप्रीत सिंह के बीच अनबन की अफवाहें उड़ने लगती हैं. हालांकि, दोनों अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों और छुट्टियों पर एक साथ खुश नजर आते हैं, इसलिए इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है, यह कह पाना मुश्किल है.

पहले भी दे चुकी हैं ऐसे संकेत

यह पहली बार नहीं है जब नेहा ने अपनी भावनाओं को इस तरह जाहिर किया हो. वह पहले भी कई बार एंग्जायटी और ट्रोलिंग के खिलाफ खुलकर बोल चुकी हैं. वह एक बेहद संवेदनशील कलाकार मानी जाती हैं, जो अपनी खुशी और दुख दोनों ही अपने फैंस के साथ साझा करना पसंद करती हैं.

