Neetu Kapoor Love Story: नीतू कपूर ने कैसे बदला ऋषि कपूर का दिल? कभी खुद लिखती थीं गर्लफ्रेंड्स को लव लेटर, आज हैं उनकी अर्धांगिनी

Neetu Kapoor Love Story: नीतू कपूर के 68वें जन्मदिन पर जानिए उनकी और ऋषि कपूर की दिलचस्प लव स्टोरी. कैसे एक दोस्त से बनीं ऋषि की हमसफर? पढ़ें उनकी जिंदगी का एक अनसुना किस्सा.

Neetu Kapoor Love Story: बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस नीतू कपूर आज 8 जुलाई को अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं. 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नीतू कपूर का करियर जितना शानदार रहा, उनकी निजी जिंदगी और ऋषि कपूर के साथ उनकी प्रेम कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है.

कैसे हुई ऋषि-नीतू की मुलाकात?

ऋषि कपूर और नीतू सिंह की पहली मुलाकात फिल्म 'बॉबी' के दौरान हुई थी, लेकिन उस समय दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई. इसके बाद वे फिल्म 'जहरीला इंसान' के सेट पर मिले. ऋषि कपूर का स्वभाव थोड़ा शरारती था, वे सेट पर नीतू को काफी तंग किया करते थे, जिससे नीतू चिढ़ जाती थीं. हालांकि, ये नोक-झोंक धीरे-धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई.

जब नीतू लिखती थीं ऋषि की गर्लफ्रेंड्स को लव लेटर

यह जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन एक समय ऐसा था जब नीतू कपूर, ऋषि कपूर की दूसरी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए उनकी ओर से लव लेटर लिखा करती थीं. उस समय दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और एक-दूसरे के राज़दार थे.

नीतू कपूर ने कैसे बदला ऋषि कपूर का दिल?

'अमर अकबर एंथनी' की शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी 'खुल्लम खुल्ला' में खुलासा किया था कि जब वे यूरोप में शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें नीतू की बहुत कमी महसूस हुई. उन्होंने फोन कर नीतू से कहा था, "ये सिखणी भुलाए नहीं भूलती." यहीं से उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया.

राज कपूर का मिला आशीर्वाद

जब ऋषि कपूर के माता-पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो राज कपूर ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे नीतू से इतना प्यार करते हैं, तो शादी क्यों नहीं कर लेते? इसके बाद 22 जनवरी 1980 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए. शादी के समय नीतू कपूर की उम्र महज 21 साल थी और उन्होंने कपूर खानदान की बहू बनने के लिए एक्टिंग से दूरी बना ली थी.

जीवन का सबसे कठिन मोड़

साल 2020 में कैंसर के कारण ऋषि कपूर के निधन ने नीतू कपूर को अंदर तक झकझोर दिया. हालांकि, नीतू कपूर ने अपनी हिम्मत नहीं हारी. वे आज भी ऋषि कपूर की यादों को संजोए हुए हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ साझा करती रहती हैं. ऋषि और नीतू की यह प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत और यादगार रिश्तों में से एक मानी जाती है.

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