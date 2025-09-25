नीम करोली बाबा के जीवन पर बन रही फिल्म का पोस्टर लॉन्च, जानें कौन निभा रहा कैंचीधाम वाले बाबा का रोल

नीम करोली बाबा के जीवन पर एक फिल्म बन रही है, जिसका पहला पोस्टर लॉन्च लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया. प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने पोस्‍टर लॉन्‍च किए. अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर श्री नीम करोरी बबा के फिल्म में कैंचीधा

उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कैंचीधाम के प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित एक फिल्म बन रही है. इस फिल्म का पहला पोस्टर हाल ही में लखनऊ के राय उमानाथ बली सभागार में लॉन्च किया गया. यह फिल्म मशहूर फिल्मकार मधुर भंडारकर के निर्देशन में बन रही है. इसका फिल्म का मुख्य उद्देश्य लोगों को बाबा के जीवन और उनगी शिक्षाओं से और करीब से परिचित कराना है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस फिल्म में नीम करोली बाबा का किरदार कौन निभा रहा है.

लखनऊ में हुआ फिल्म के पोस्टर का विमोचन

फिल्म के पोस्टर का विमोचन लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया. इस दौरान उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे. कार्यक्रम में संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मांडवी सिंह, जयसिंह पुंडीर और जिला जज अलीगढ़ जैसे गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे. यह फिल्म इसी साल दिसंबर माह में रिलीज होगी और दर्शक इसे सिनेमाघरों में देख सकेंगे.

भक्तों को मिलेगा बाबा का महात्म्य देखने का अवसर

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए निर्देशक और निर्माण से जुड़ी टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि बाबा नीम करोली के भक्त देश और विदेश में बड़ी संख्या में हैं. इस फिल्म के माध्यम से भक्तों को बाबा का महात्म्य और उनके जीवन से जुड़े आश्चर्यजनक प्रसंग देखने को मिलेंगे. बता दें कि नीम करोली बाबा को बजरंग बली का अवतार भी कहा जाता है.

कौन निभा रहे हैं महाराज जी का किरदार?

फिल्म में विभिन्न कलाकारों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली हैं. इस फिल्म में नीम करोली बाबा का मुख्य किरदार सुबोध भावे निभाने वाले हैं. इसके अलावारोहित गुप्ता ने महाराज जी के युवावस्था का किरदार निभाया है. समीक्षा भटनागर ने सिद्धि मां का किरदार निभाया है. फिल्म जगत के जाने-माने अभिनेता हितेन तेजवानी रब्बुदा के किरदार में नजर आएंगे. गापाल की भूमिका डॉ. गौरी शंकर ने निभाई है, जबकि सौम्या सिंह भी फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म का चित्रांकन कार्तिक मल्लूर ने किया है, और स्क्रिप्ट व डायलॉग डॉ. कविता रायजादा तथा अनीशा ने लिखे हैं.

मधुर भंडारकर ने दी पूरी टीम को बधाई

फिल्म के पहले पोस्टर के विमोचन पर खुशी व्यक्त करते हुए निर्देशक मधुर भंडारकर ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि नीम करोली बाबा पर फिल्म बन रही है. उन्होंने पूरी टीम को बधाई देते हुए मुख्य कलाकार सुबोध भावे की प्रशंसा की, जिन्हें उन्होंने एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता बताया. मधुर भंडारकर ने उम्मीद जताई कि यह फिल्म सफल होगी, क्योंकि इसकी पूरी टीम बहुत ही प्रतिभाशाली है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.