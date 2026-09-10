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Hanuman Ansh Part 2: नीम करोली बाबा पर बन रही फिल्म में विराट-अनुष्का आएंगे नजर? जानिए प्रोड्यूसर ने क्या कहा

ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनुमान अंश' के दूसरे पार्ट को लेकर मेकर्स ने बड़ा संकेत दिया है. क्या नीम करोली बाबा पर आधारित इस फिल्म के अगले भाग में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा नजर आएंगे? जानिए प्रोड्यूसर ने क्या खुलासा किया है.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 10, 2026, 01:49 PM IST

Hanuman Ansh Part 2: नीम करोली बाबा पर बन रही फिल्म में विराट-अनुष्का आएंगे नजर? जानिए प्रोड्यूसर ने क्या कहा

Image Credit: IMDb, Insta

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सिनेमाघरों में इन दिनों रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' अपनी ताबड़तोड़ कमाई और कहानी को लेकर हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है. निर्देशक विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस मूवी में अभिनेता शोभिनव सत्या ने आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा का किरदार पर्दे पर बेहद खूबसूरती से उतारा है. फिल्म की सफलता के बीच अब इसकी प्रोड्यूसर नम्रता सिंह ने एक ऐसा बड़ा बयान दिया है, जिसने खेल और मनोरंजन जगत दोनों के प्रशंसकों के बीच खलबली मचा दी है.

क्या फिल्म के अगले पार्ट में दिखेंगे विराट और अनुष्का?

कुछ समय पहले फिल्म के निर्देशक ने अपनी यह इच्छा जाहिर की थी कि देश के जाने-माने स्टार कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इस आध्यात्मिक फिल्म को जरूर देखें. इसके बाद अब प्रोड्यूसर नम्रता सिंह ने इशारों-इशारों में यह संकेत दे दिया है कि 'हनुमान अंश' के आने वाले सीक्वल यानी पार्ट 2 में यह प्रसिद्ध जोड़ा एक खास कैमियो या भूमिका में दिखाई दे सकता है.

बाबा के प्रति गहरी आस्था और मेकर्स की बातचीत

एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू के दौरान प्रोड्यूसर नम्रता ने इस राज से पर्दा उठाया. उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटीज से संपर्क साधा है, जिन्हें इस प्रोजेक्ट और उसकी थीम के बारे में पहले से ही पूरी जानकारी थी. गौरतलब है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की नीम करोली बाबा और उत्तराखंड स्थित उनके कैंची धाम आश्रम में अटूट और गहरी आस्था है. यह कपल अक्सर अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर बाबा के दर्शन करने पहुंचता है, यही वजह है कि फैंस इस कयास को सच होते देखना चाहते हैं.

बॉक्स ऑफिस पर रच रही है इतिहास

बीती 7 अगस्त को सिनेमाघरों में उतरी 'हनुमान अंश' साल 2026 की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट साबित हुई है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, महज 2 करोड़ रुपये के बहुत ही छोटे बजट में तैयार की गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी आंधी से सबको चौंका दिया है. फिल्म ने महज 33 दिनों के भीतर ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 143.13 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन और करीब 169.20 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार कर लिया है, जो इसकी सफलता की कहानी खुद बयां करता है.


 

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