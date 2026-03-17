Navnindra Behl कौन थीं? फेमस सीरियल Ishqbaaz की दादी Kangana Ranaut संग कर चुकी हैं काम, 76 में ली आखिरी सांस

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दिग्गज अभिनेत्री नवनींद्र बहल का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया. 'क्वीन' और 'इश्कबाज' जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए मशहूर अभिनेत्री के जाने से फिल्म और टीवी जगत में शोक व्याप्त है.
मनोरंजन जगत के लिए एक दुखद खबर सामने आई है. थिएटर, टेलीविजन और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से पहचान बनाने वाली अनुभवी अभिनेत्री नवनींद्र बहल अब हमारे बीच नहीं रहीं. 76 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता कानू बहल ने एक बेहद भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की है.
कानू बहल ने अपनी मां की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "मां, आप मेरी ताकत, मेरा भरोसा और मेरा मार्गदर्शन करने वाली रोशनी थीं. मेरी जिंदगी और आत्मा को रोशन करने के लिए धन्यवाद. अलविदा मां, जब तक मैं फिर से आपकी गोद में जन्म न लूं." इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और फिल्मी हस्तियां अभिनेत्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
नवनींद्र बहल का कला से नाता बचपन से ही जुड़ गया था. उन्होंने मात्र 3 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया था. कॉलेज के दिनों में उन्होंने पटियाला के शौकिया थिएटर से जुड़कर अपनी अभिनय कला को निखारा. वह न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री थीं, बल्कि उन्होंने दूरदर्शन के लिए 'वो लड़की', 'चिड़ियों का चम्बा' और 'पीले पत्थरों की दास्तान' जैसे चर्चित शो का निर्माण और निर्देशन भी किया था.
नवनींद्र बहल ने कई बड़ी फिल्मों और धारावाहिकों में यादगार भूमिकाएं निभाईं-
प्रमुख फिल्में: कंगना रनौत की सुपरहिट फिल्म 'क्वीन' के अलावा उन्होंने 'माचिस', 'ओए लकी! लकी ओए!', 'द प्राइड' और 'द गुरु' जैसी फिल्मों में अभिनय किया.
लोकप्रिय टीवी शो: टीवी की दुनिया में उन्हें 'इश्कबाज', 'दिल बोले ओबेरॉय', 'विजी' और 'सदा-ए-वादी' जैसे शोज में उनकी भूमिकाओं के लिए हमेशा याद रखा जाएगा.
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