'मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई..' जब नाना पाटेकर को इस एक्ट्रेस ने जड़ा था थप्पड़, जानें क्या था पूरा विवाद

Nana Patekar Controversy: नाना पाटेकर के साथ काम करते समय किस एक्ट्रेस ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था? जानें उस पुराने विवाद की पूरी सच्चाई और क्या थी वो वजह जिसे एक्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाईं.

बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर अपनी बेमिसाल अभिनय क्षमता के साथ-साथ अपने सख्त स्वभाव और काम के प्रति जुनून के लिए जाने जाते हैं. सेट पर उनके परफेक्शन को लेकर कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन साल 1997 की फिल्म 'यशवंत' के सेट पर हुआ एक वाकया आज भी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित कहानियों में शुमार है.

क्या था मामला?

फिल्म 'यशवंत' की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर और अभिनेत्री मधु पति-पत्नी की भूमिका निभा रहे थे. एक भावुक दृश्य की शूटिंग चल रही थी, जिसमें मधु को रोना था. मधु इसके लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना चाहती थीं, लेकिन नाना पाटेकर इसके सख्त खिलाफ थे. उनका मानना था कि एक कलाकार को अपने किरदार की भावनाओं को महसूस कर स्वाभाविक रूप से आंसू लाने चाहिए.

जब नाना ने जड़ा थप्पड़

मधु जब उस सीन के भाव में नहीं आ पा रही थीं, तो नाना पाटेकर ने अचानक उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दिया. यह घटना इतनी अचानक थी कि मधु दंग रह गईं. थप्पड़ की वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए और सीन के लिए जरूरी भाव चेहरे पर उभर आए. हालांकि, मधु को नाना का यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया.

मधु की तुरंत प्रतिक्रिया

अपनी तेजतर्रार छवि के अनुरूप, मधु ने बिना सोचे-समझे तुरंत प्रतिक्रिया दी और पलटकर नाना पाटेकर को थप्पड़ जड़ दिया. अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह उनका एक 'रिफ्लेक्स एक्शन' था. हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इस वास्तविक घटनाक्रम के बाद सीन इतना प्रभावी बन गया कि निर्देशक को ज्यादा टेक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी.

सख्त थे, पर बदतमीज नहीं

इस घटना के बाद नाना पाटेकर मजाकिया अंदाज में आए और कहा कि अब इससे बेहतर क्या हो सकता है. मधु ने बाद में स्पष्ट किया कि नाना ने उनके साथ कभी बदतमीजी नहीं की. वे सिर्फ अभिनय को लेकर बहुत सख्त थे और चाहते थे कि हर कलाकार अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से