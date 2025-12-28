Naagin 7 Update: प्रियंका चाहर चौधरी का होगा नई दुश्मन से सामना, 'इच्छाधारी ड्रैगन' बन ये पॉपुलर एक्ट्रेस मचाएगी शो में तहलका

'नागिन 7' में प्रियंका चाहर चौधरी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगी, जबकि एक खूबसूरत और पॉपुलर हसीना 'इच्छाधारी ड्रैगन' बनकर उन्हें कड़ी टक्कर देंगी. शो में पहली बार नागिन और ड्रैगन का महामुकाबला होगा.



टीवी की दुनिया के सबसे लोकप्रिय सुपरनैचुरल शो 'नागिन' के सातवें सीजन को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है. इस बार एकता कपूर शो में कुछ ऐसा लेकर आ रही हैं जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा. ताज़ा खबरों के अनुसार, इस सीजन में मुकाबला केवल नागिनों के बीच नहीं, बल्कि एक खूंखार 'ड्रैगन' के साथ होने वाला है.

प्रियंका चाहर चौधरी हैं नई नागिन

काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि 'बिग बॉस 16' फेम प्रियंका चाहर चौधरी इस बार मुख्य नागिन की भूमिका निभाएंगी. अब लगभग यह साफ हो चुका है कि प्रियंका शो में 'इच्छाधारी नागिन' के रूप में दर्शकों का दिल जीतेंगी. प्रियंका के फैंस उन्हें इस रहस्यमयी और शक्तिशाली अवतार में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.

कनिका मान की 'विलेन' के रूप में एंट्री

शो में सबसे बड़ा सरप्राइज कनिका मान की एंट्री है. इस बार कनिका कोई साधारण विलेन या नागिन नहीं, बल्कि एक 'इच्छाधारी ड्रैगन' का किरदार निभाएंगी. भारतीय टेलीविजन के इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी शो में 'इच्छाधारी ड्रैगन' की अवधारणा को पेश किया जाएगा. कनिका का यह नकारात्मक किरदार प्रियंका की जिंदगी में भारी उथल-पुथल मचाने वाला है.

नागिन और ड्रैगन में महायुद्ध

'नागिन 7' की कहानी में इस बार तबाही का मंजर अलग होगा. जहां प्रियंका (नागिन) अच्छाई और अपने कुल की रक्षा करेंगी, वहीं कनिका अपनी शक्तियों से तबाही मचाएंगी. ग्राफिक्स और VFX के मामले में भी इस सीजन को पहले से कहीं ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है.

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह खबर सामने आई कि शो में 'ड्रैगन' का तड़का लगने वाला है, फैंस के बीच खलबली मच गई. लोगों का मानना है कि प्रियंका और कनिका की ऑन-स्क्रीन टक्कर इस सीजन को टीआरपी चार्ट में टॉप पर पहुंचा सकती है.

