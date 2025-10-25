Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत
Munna Bhai 3 Latest Update: संजय दत्त और अरशद वारसी की सुपरहिट फिल्म 'मुन्नाभाई' के तीसरे पार्ट पर अरशद वारसी ने सकारात्मक अपडेट दिया है. उन्होंने कहा कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, जिसका 19 साल से इंतजार है.
संजय दत्त और अरशद वारसी की कल्ट क्लासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्में 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' और 'लगे रहो मुन्नाभाई' सिनेमा के इतिहास में अमर हो चुकी हैं. राज कुमार हिरानी के निर्देशन में बनी ये दोनों फिल्में मेगा-ब्लॉकबस्टर साबित हुईं और इनकी कॉमेडी इतनी जबरदस्त है कि दर्शक आज भी इन्हें देखकर हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाते हैं.
बीते 19 सालों से, फैंस संजय दत्त (मुन्नाभाई) और अरशद वारसी (सर्किट) की इस मजेदार जोड़ी की फिल्मों के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब, एक इंटरव्यू में, फिल्म में सर्किट का यादगार रोल निभाने वाले अभिनेता अरशद वारसी ने फिल्म के तीसरे पार्ट पर एक बहुत ही सकारात्मक अपडेट दिया है.
जब इंटरव्यू में अरशद वारसी से पूछा गया कि फैंस को लगभग दो दशकों से पार्ट 3 का इंतजार है, तो क्या इस पर कोई काम हो रहा है? इस सवाल के जवाब में अरशद ने एक अच्छी खबर दी- "पहली बात तो यह है कि फिलहाल इस पर कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन राजू (राजकुमार हिरानी) सच में इस पर काम कर रहे हैं, वह इसे लेकर सीरियस हैं, ऐसा लगता है कि यह अब होनी चाहिए."
गौरतलब है कि बीते साल डायरेक्टर राज कुमार हिरानी ने खुद इस बात की पुष्टि की थी कि वह फिल्म के तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं. ऐसी खबरें भी थीं कि फिल्म का तीसरा पार्ट इसके पहले दोनों पार्ट से भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है.
बता दें, 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' साल 2003 में और 'लगे रहो मुन्नाभाई' साल 2006 में रिलीज हुई थी. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुईं.
यह फिल्म पहले शाहरुख खान को ऑफर हुई थी और उन्होंने कुछ सीन शूट भी किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म से किनारा कर लिया. इसके बाद, संजय दत्त को मुन्नाभाई का रोल दिया गया.
संजय दत्त ने इस रोल को इतनी शानदार ढंग से निभाया कि आज भी वह फैंस के बीच 'मुन्ना भाई' के नाम से मशहूर हैं. संजय और अरशद जब भी साथ दिखते हैं, तो उनके फैंस को मुन्ना और सर्किट की मजेदार जोड़ी की याद आ जाती है.
