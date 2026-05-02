FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Team India Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए BCCI ने किया भारतीय टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका

Team India Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए BCCI ने किया भारतीय टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका

GT vs PBKS Pitch Report: बल्लेबाजों का होगा दबदबा या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें कैसी है अहमदाबाद कि पिच

GT vs PBKS Pitch Report: बल्लेबाजों का होगा दबदबा या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें कैसी है अहमदाबाद कि पिच

SRH vs KKR Pitch Report: हैदराबाद में होगी रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसा है पिच का हाल

SRH vs KKR Pitch Report: हैदराबाद में होगी रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसा है पिच का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ

Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ

Priyanka Chopra अपने बैग में क्या-क्या रखती हैं? पर्स में होगी यह 1 चीज आपने भी नहीं सोचा होगा

Priyanka Chopra अपने बैग में क्या-क्या रखती हैं? पर्स में होगी यह 1 चीज आपने भी नहीं सोचा होगा

SIP Calculator: हर महीने ₹1000 की SIP, जानिए 10, 20 और 30 लाख बनने में कितना लगेगा वक्त

SIP Calculator: हर महीने ₹1000 की SIP, जानिए 10, 20 और 30 लाख बनने में कितना लगेगा वक्त

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Munawar Faruqui के घर आई नन्ही परी, पापा ने क्यूट फोटो शेयर कर फैंस को दी बड़ी खुशखबरी

Munawar Faruqui Shared Baby Girl Photos: बिग बॉस 17' विजेता मुनव्वर फारूकी के घर नन्ही परी का आगमन हुआ है. कॉमेडियन ने पत्नी मेहजबीन और नवजात बेटी की प्यारी तस्वीरें साझा कर प्रशंसकों को यह खुशखबरी दी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : May 02, 2026, 03:26 PM IST

Munawar Faruqui के घर आई नन्ही परी, पापा ने क्यूट फोटो शेयर कर फैंस को दी बड़ी खुशखबरी
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और 'बिग बॉस 17' के विजेता मुनव्वर फारूकी के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुनव्वर एक बार फिर पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी मेहजबीन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है. मुनव्वर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी इस "नन्ही परी" के आगमन की जानकारी फैंस के साथ साझा की है.

तस्वीरों में दिखी पहली झलक

मुनव्वर ने इंस्टाग्राम पर कई भावुक तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में उनकी पत्नी मेहजबीन अस्पताल के बिस्तर पर नजर आ रही हैं और उन्होंने अपनी लाडली को गोद में लिया हुआ है. हालांकि, मुनव्वर ने अभी अपनी बेटी का चेहरा पूरी तरह से नहीं दिखाया है, लेकिन पालने में लेटी नन्ही परी की झलक ने ही फैंस का दिल जीत लिया है. एक अन्य तस्वीर में मुनव्वर अपनी पत्नी का हाथ थामे नजर आ रहे हैं, जो उनके बीच के अटूट प्यार और इस नई खुशी को बयां कर रही है.

लिखा क्यूट सा कैप्शन

अपनी खुशी साझा करते हुए मुनव्वर ने एक बेहद खूबसूरत कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा, "घर बरकत आई है. अलहम्दुलिल्लाह! दुआ में खास याद रखें." मुनव्वर के इस पोस्ट पर फैंस और सेलिब्रिटीज की ओर से बधाइयों का तांता लग गया है. हर कोई इस नई शुरुआत के लिए उन्हें ढेर सारी दुआएं और प्यार दे रहा है.

प्रशंसकों में खुशी की लहर

मुनव्वर फारूकी के लिए पिछला कुछ समय व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से काफी चर्चा में रहा है. अब घर में बेटी के आने से उनके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू हो गया है. अस्पताल की खिड़की से बाहर का नजारा साझा करते हुए उन्होंने इस पल की शांति और सुकून को भी दर्शाया है. ये तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस अपनी इस 'प्रिंस' की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ
Numerology: दोस्ती में जान छिड़कते हैं इस मूलांक के लोग, आखिरी सांस तक निभाते हैं साथ
Priyanka Chopra अपने बैग में क्या-क्या रखती हैं? पर्स में होगी यह 1 चीज आपने भी नहीं सोचा होगा
Priyanka Chopra अपने बैग में क्या-क्या रखती हैं? पर्स में होगी यह 1 चीज आपने भी नहीं सोचा होगा
SIP Calculator: हर महीने ₹1000 की SIP, जानिए 10, 20 और 30 लाख बनने में कितना लगेगा वक्त
SIP Calculator: हर महीने ₹1000 की SIP, जानिए 10, 20 और 30 लाख बनने में कितना लगेगा वक्त
एसी का यह छोटा सा बटन बचा सकता है आपका बड़ा बिजली बिल, लेकिन चालू करने से पहले जान लें ये जरूरी बात 
एसी का यह छोटा सा बटन बचा सकता है आपका बड़ा बिजली बिल, लेकिन चालू करने से पहले जान लें ये जरूरी बात
42Yr पुराना 5Min 41Sec का वो फैंटेसी सॉन्ग, जिसके लिए आधी रात को स्टूडियो पहुंच गई थीं Lata Mangeshkar; आज भी है महफिलों की शान
42Yr पुराना 5Min 41Sec का वो फैंटेसी सॉन्ग, जिसके लिए आधी रात को स्टूडियो पहुंच गई थीं Lata Mangeshkar; आज भी है महफिलों की शान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता
आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता
Vaishakh Purnima 2026 Date: वैशाख पूर्णिमा कब है? जानें तारीख से लेकर तिथि, स्नान दान, शुभ मुहूर्त और महत्व
वैशाख पूर्णिमा कब है? जानें तारीख से लेकर तिथि, स्नान दान, शुभ मुहूर्त और महत्व
Budh Gochar 2026: बुध का गोचर बिगाड़ सकता है इन राशियों का खेल, करियर से लेकर आर्थिक स्थिति पर मंडराएगा संकट
बुध का गोचर बिगाड़ सकता है इन राशियों का खेल, करियर से लेकर आर्थिक स्थिति पर मंडराएगा संकट
Narasimha Jayanti 2026: आज नृसिंह जयंती पर बन रहा महा संयोग, इस दिन गलती से भी न करें ये काम
आज नृसिंह जयंती पर बन रहा महा संयोग, इस दिन गलती से भी न करें ये काम
Horoscope 30 April 2026: कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement