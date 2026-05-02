Munawar Faruqui के घर आई नन्ही परी, पापा ने क्यूट फोटो शेयर कर फैंस को दी बड़ी खुशखबरी

Munawar Faruqui Shared Baby Girl Photos: बिग बॉस 17' विजेता मुनव्वर फारूकी के घर नन्ही परी का आगमन हुआ है. कॉमेडियन ने पत्नी मेहजबीन और नवजात बेटी की प्यारी तस्वीरें साझा कर प्रशंसकों को यह खुशखबरी दी.

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और 'बिग बॉस 17' के विजेता मुनव्वर फारूकी के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुनव्वर एक बार फिर पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी मेहजबीन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है. मुनव्वर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी इस "नन्ही परी" के आगमन की जानकारी फैंस के साथ साझा की है.

तस्वीरों में दिखी पहली झलक

मुनव्वर ने इंस्टाग्राम पर कई भावुक तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में उनकी पत्नी मेहजबीन अस्पताल के बिस्तर पर नजर आ रही हैं और उन्होंने अपनी लाडली को गोद में लिया हुआ है. हालांकि, मुनव्वर ने अभी अपनी बेटी का चेहरा पूरी तरह से नहीं दिखाया है, लेकिन पालने में लेटी नन्ही परी की झलक ने ही फैंस का दिल जीत लिया है. एक अन्य तस्वीर में मुनव्वर अपनी पत्नी का हाथ थामे नजर आ रहे हैं, जो उनके बीच के अटूट प्यार और इस नई खुशी को बयां कर रही है.

लिखा क्यूट सा कैप्शन

अपनी खुशी साझा करते हुए मुनव्वर ने एक बेहद खूबसूरत कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा, "घर बरकत आई है. अलहम्दुलिल्लाह! दुआ में खास याद रखें." मुनव्वर के इस पोस्ट पर फैंस और सेलिब्रिटीज की ओर से बधाइयों का तांता लग गया है. हर कोई इस नई शुरुआत के लिए उन्हें ढेर सारी दुआएं और प्यार दे रहा है.

प्रशंसकों में खुशी की लहर

मुनव्वर फारूकी के लिए पिछला कुछ समय व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से काफी चर्चा में रहा है. अब घर में बेटी के आने से उनके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू हो गया है. अस्पताल की खिड़की से बाहर का नजारा साझा करते हुए उन्होंने इस पल की शांति और सुकून को भी दर्शाया है. ये तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस अपनी इस 'प्रिंस' की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से