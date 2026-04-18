मुमताज ने आशा भोसले के साथ साझा किए आखिरी पलों के अनुभव, बोलीं- 'इतनी खूबसूरती से विदा होते किसी को नहीं देखा'

सुर सम्राज्ञी आशा भोसले के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. दिग्गज अभिनेत्री मुमताज ने उनके अंतिम दर्शन का एक भावुक वीडियो साझा करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है. इसमें उन्होंने आशा जी के पार्थिव शरीर को देख उनकी सुंदरता और शालीनता की भावुक प्रशंसा की.

भारतीय संगीत जगत की अनमोल रत्न आशा भोसले के निधन ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है. फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री मुमताज, जो आशा जी के बेहद करीब रही हैं, उन्हें अंतिम विदाई देने पहुँचीं. मुमताज ने सोशल मीडिया पर एक हृदयस्पर्शी वीडियो साझा किया है, जिसने प्रशंसकों की आंखें नम कर दी हैं.

अंतिम दर्शन और भावुक संदेश

मुमताज द्वारा साझा किए गए वीडियो में आशा भोसले का पार्थिव शरीर फूलों से सजा हुआ नजर आ रहा है. मुमताज उन्हें निहारते हुए बेहद भावुक दिखीं. उन्होंने वीडियो के बैकग्राउंड में अपनी आवाज में कहा, "आशा जी को देखिए, वो कितनी सुंदर लग रही हैं. ऐसा लग रहा है जैसे वो गहरी नींद में सो रही हैं और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति है."

अंतिम संस्कार की झलकियां

वीडियो में संगीत और फिल्म जगत की अन्य हस्तियां भी आशा जी को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रही हैं. मुमताज ने कहा कि आशा जी का जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा अमर रहेगी. उन्होंने उनके शांत और नूरानी चेहरे की तुलना एक फरिश्ते से की.

एक गहरा लगाव

मुमताज और आशा भोसले का रिश्ता दशकों पुराना है. आशा जी ने मुमताज की कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी आवाज दी थी. मुमताज ने अपने संदेश में याद किया कि कैसे आशा जी की चंचल और मधुर आवाज ने उनके ऑन-स्क्रीन किरदारों में जान फूँक दी थी.

प्रशंसकों की प्रतिक्रिया

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भी अपनी प्रिय गायिका को याद कर रहे हैं. मुमताज का यह व्यक्तिगत और सम्मानजनक ट्रिब्यूट लोगों के दिलों को छू रहा है. हर कोई यही कह रहा है कि संगीत की दुनिया अब वैसी नहीं रहेगी, जैसी आशा जी की मौजूदगी में थी.

आशा भोसले का संगीत और उनका व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बना रहेगा. मुमताज का यह वीडियो उसी महान हस्ती को एक गरिमामयी विदाई देने का प्रयास है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से