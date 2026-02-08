Dhanush के साथ जुड़ रहा था नाम, पर Mrunal Thakur का क्रश निकला कोई और; एक्ट्रेस ने खुद किया रिवील

एंटरटेनमेंट
Mrunal Thakur Crush: मृणाल ठाकुर ने अपनी फिल्म ‘दो दीवाने सहर में’ के प्रमोशन के दौरान खुलासा किया कि उनके असली सेलिब्रिटी क्रश ऋतिक रोशन और शाहरुख खान हैं, न कि साउथ सुपरस्टार धनुष.
Mrunal Thakur Crush: मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘दो दीवाने सहर में’ को लेकर चर्चाओं में हैं. इस फिल्म में वे सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ नजर आने वाली हैं. फिल्म का ट्रेलर पहले ही दर्शकों को पसंद आ रहा है, लेकिन फिलहाल फिल्म से ज्यादा मृणाल ठाकुर का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने दिल के राज खोले हैं.
पिछले कुछ समय से फिल्मी गलियारों में मृणाल ठाकुर और साउथ के दिग्गज अभिनेता धनुष का नाम लगातार जुड़ रहा है. अफवाहें यहाँ तक उड़ीं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं. इन खबरों को तब और हवा मिली जब 'सन ऑफ सरदार 2' की स्क्रीनिंग पर मृणाल ने धनुष का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया था. हालांकि, दोनों ने कभी इन खबरों की पुष्टि नहीं की.
अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में मृणाल से उनके सेलिब्रिटी क्रश के बारे में पूछा गया. फैंस को लगा था कि शायद वे धनुष का नाम लेंगी, लेकिन मृणाल ने सबको चौंका दिया. उन्होंने कहा, "मेरे एक नहीं बल्कि दो सेलिब्रिटी क्रश हैं. पहले ऋतिक रोशन और दूसरे शाहरुख खान. आई लव शाहरुख खान!"
मृणाल ठाकुर का यह कन्फेशन अब तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर फैंस इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ फैंस का कहना है कि मृणाल ने शाहरुख और ऋतिक का नाम लेकर धनुष संग जुड़ रही अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है, तो कुछ इसे केवल 'क्रश' तक ही सीमित देख रहे हैं.
मृणाल और धनुष की शादी की खबरों के बीच एक्ट्रेस के करीबी सूत्रों ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये सभी खबरें निराधार हैं. मृणाल इस वक्त पूरी तरह से अपने काम और करियर पर फोकस कर रही हैं. धनुष के साथ उनकी बॉन्डिंग को केवल एक अच्छी दोस्ती और पेशेवर सम्मान के तौर पर देखा जाना चाहिए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से